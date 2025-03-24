CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tüm yurda yayılan eylemlerin merkezine İstanbul'daki üniversite öğrencileri oturdu.
Yaşanan gelişmeler üzerine birçok üniversitede öğrenciler dersleri boykot etme kararı alırken, eylemler kampüslerin dışına taşarak ülke genelinde meydanlara yayıldı.
MEYDANA POLİS YIĞILDI
Üniversite öğrencilerinin Beşiktaş Meydanı'na yaptığı çağrının ardından İstanbul Emniyetine bağlı ekipler meydanda güvenlik önlemlerini artırdı ve onlarca polis aracı bölgeye getirildi.
ÖĞRENCİLER BEŞİKTAŞ'TA TOPLANDI
Öğrenciler, 'Gençlik Saraçhane'ye sığmıyor' şiarıyla saat 17.00'de Beşiktaş'ta toplandı. Devlet üniversitelerinin yanında bazı özel üniversitelerden de öğrenciler buluşmaya katıldı.
GENÇLER YÜRÜYÜŞE GEÇTİ
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve Türkiye'deki hukuksuzlukları protesto eden gençler, Kabataş'a yürüyüşe geçti. Taksim'e giden bütün yolların kapatıldığı yürüyüşe çok sayıda çevik kuvvet polisi eşlik ediyor.