İstanbul’da mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tera grubuna yönelik operasyonun ardından, Tera Yatırım’ın yönetim kurulunda bulunan isimler de gündeme geldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan güncel şirket bilgilerinde Abdülkadir Özkan, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor. KAP kaydına göre Özkan, 8 Mayıs 2026 tarihinde yönetim kuruluna seçildi ve icrada görevli olmayan üye olarak görev yapıyor.

Özkan’ın yönetim kurulunda yer alması, tek başına hakkında herhangi bir soruşturma veya suç isnadı bulunduğu anlamına gelmiyor.

GEÇMİŞTE KAMUDA GÖREV ALMIŞ

Abdülkadir Özkan daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde basın müşavirliği görevlerinde bulundu.

Özkan’ın 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun başmüşaviri olarak görev yaptığı bilgisi de geçmişte kamuoyuna yansıdı.

ESPRESSOLAB BOYKOTUNDA YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Özkan, 2025 yılında sahibi olduğu DBL Entertainment üzerinden düzenlenen etkinlikler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle de kamuoyunda gündeme geldi.

EspressoLab’e yönelik boykot tartışmaları sırasında Özkan’ın boykota katılanlara ilişkin “vatan haini” ifadesini kullandığı paylaşımı tepki çekti. Konuya ilişkin haberlerde, paylaşımın ardından sosyal medyada DBL Entertainment etkinliklerine yönelik boykot çağrılarının arttığı aktarıldı.

Özkan ise daha sonraki açıklamasında paylaşımının “amacından saptırıldığını” savunarak kendi ifadesiyle protestoyu değil, farklı bir durumu eleştirdiğini belirtti.

Tepkilerin ardından DBL Entertainment, düzenlediği projelerden çekileceğini açıklamıştı.

KAP’ın güncel şirket bilgilerinde Tera Yatırım yönetim kurulunda Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan ve Kadir Boy yer alıyor. Özkan’ın görevi “icrada görevli değil” şeklinde belirtiliyor.

Tera Yatırım’ın yönetim yapısına ilişkin güncel bilgiler KAP kayıtlarında yer alırken, soruşturma kapsamında yürütülen adli sürecin ayrıntıları ayrıca takip ediliyor.