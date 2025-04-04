Dünyaca ünlü sanatçıların Türkiye’deki konserlerini düzenleyen DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan, boykot yapan vatandaşlara 'vatan haini' demişti.

Özkan'ın boykotçuları hedef alan sözlerinin ardından sahibi olduğu şirketin düzenlediği konserler boykot edilmişti.

Muse, Robbie Williams, Ane Brun gibi sanatçıları ve hatta Justin Timberlake’i Türkiye’ye getirmeyi planladığı öğrenilen DBL Entertainment’ın Muse ve Ane Brun konserleri iptal olmuştu. Muse grubu, konserin 2026’ya ertelendiğini duyurmuştu.

Şirket sahibi Abdülkadir Özkan, bu süreçte milyonlarca dolarlık zarar yaşadığını ifade etmişti.

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, CHP’nin boykot listesinde adı geçen DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan, yaşananları yargıya taşıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Özkan, aralarında Özgür Özel’in yanı sıra Berna Laçin, Kalben, Farah Zeynep Abdullah, Dilan Çiçek Deniz ve Fatih Altaylı’nın da bulunduğu 62 kişi hakkında, karalama kampanyası yürüttükleri iddiasıyla suç duyurusu yaptı. Özkan dilekçesinde, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel tarafından bilinçli bir şekilde hedef alınan şirketlerden biri olduğunu, asılsız suçlamalar ve karalamalarla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.