CHP lideri Özgür Özel’in boykot çağrısının ardından bazı markalara boykot uygulayan vatandaşlara DBL Entertainment organizasyon şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, X hesabından "Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır, vatan hainliğidir" demişti.

Tepkilerin ardından Özkan'ın düzenlediği konser organizasyonları tek tek iptal olmuştu.

Şirketin organizasyonunu üstlendiği Ane Brun konseri ile Trevor Noah gösterisi iptal edildi. Muse konseri ise ileri bir tarihe ertelendi.

Şirketin sahibi Özkan, tüm projelerden çekildiklerini duyurdu.

'BİN PİŞMANIM, KEŞKE YAZMASAYDIM, MİLYON DOLARLARIM YANDI'

Halk TV'den İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özkan, yaşadığı sürece dair şöyle konuştu:

“Bana büyük haksızlık yapılıyor, üç gündür sosyal medyada linç ediliyorum. Bin pişmanım. Aslında muhalif duruşum yüzünden iktidara yakın medya organlarından, Akit’ten linç edilen biriyim.”

Özkan, geçmişte gazetecilere yönelik gözaltılara karşı çıktığını da hatırlatarak, “Barışlar gözaltına alındığında gece yarısı yapılan uygulamaya tepki gösteren bir paylaşım yapmıştım. Ama bu sefer olan bana oldu. Vergisini veren bir iş insanıyım, gençlerin çağrısıyla iptal edilen konserler nedeniyle milyon dolarlarım yandı. Keşke o tweeti hiç atmasaydım” dedi.