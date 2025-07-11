İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara destek verdikleri gerekçesiyle birçok marka için boykot çağrısında bulunmuştu.

Bunlardan biri de son yıllarda hızla büyüyen ünlü kahve zinciri Espressolab'ti.

Boykot çağrıları sonrası Espressolab, bazı bölgelerde şubelerini kapatmak zorunda kalmış, ticari kayıplar yaşamıştı.

Konuyla ilgili konuşan markanın kurucusu Esat Kocadağ ise neden boykot edildiklerini anlamadığını, iktidarla hiçbir bağlarının olmadığını hazırladıkları 'Kahveci' isimli bir belgeselde anlatmıştı.

'KAHVE İÇİN TANIŞIN'

Tüm bu gelişmelerin ardından Esperessolab ilginç bir uygulama başlattı.

'EslabFinder' adını verdikleri flört uygulaması ile şubelerinde kahve içen insanların birbiriyle tanışıp mesajlaşabileceklerini duyurdu.

Uygulamanın tanıtımı sadece X platformunda bile 10 milyon izlendi.