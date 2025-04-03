Türkiye genelinde yapılan çağrılarla 2 Nisan Çarşamba günü boykot ilan edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in destek verdiği boykot kampanyası dün milyonlarca yurttaş tarafından uygulandı.

Ancak boykot çağrısı iktidar tarafından hoş karşılanmadı, ekonomik darbe olarak nitelendirildi. AKP'li pek çok isim TV ekranlarına çıkarak halkı boykota karşı alışverişe davet etti.

2 Nisan Çarşamba günü ise AKP'li isimler bu defa kendileri marketlere giderek alışveriş yaptı ve boykotun karşısında olduklarını açıkladı.

AKAR'IN BİR SEPETİ DOLDURMAYAN ALIŞVERİŞİ ENFLASYONA YENİLDİ

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da alışveriş yapan isimler arasındaydı. Sarıyer'de bir markete giden Akar alışveriş yaparak boykotu deldi. Akar'ın marketten yaptığı alışveriş bir arabayı dahi doldurmamasına rağmen 2 bin 381 lira tuttu. Akar'ın alışverişi ise sosyal medyada gündem oldu.