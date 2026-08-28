Türkiye iyiden iyiye çifte standartlar ülkesi oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş, kişisel sosyal medya hesabından Rize’yi kastederek “gavur ülke” ifadesini kullandı.

ABD KIYASLAMASI

Köktaş'ın, “Bugün gördüğüm Rize sokaklarından sonra buranın İslam ülkesi değil, gavur ülkesi olduğu kanaati bende perçinleşiyor. Amerika neyse Türkiye de o... Minarelerden ezan okunması işi değiştirmiyor” yorumu başını yaktı. Söz konusu Erdoğan’ın memleketi olunca ilahiyatçı profesör hakkında hemen soruşturma başlatıldı. Ancak AKP’liler birçok kez Kurtuluş Savaşı’nın simge şehri İzmir için “Gavur İzmir” dedi. Soruşturma açılmadığı gibi özür de dilenmedi.

SORUŞTURMA YOK

Geçtiğimiz günlerde İzmir’deki bir halk otobüsünde çıkan yer verme tartışmasında bir kadın yolcu, aşağılama için “Gavur İzmir” ifadesini kullanmıştı. Diğer yolcuların tepki gösterdiği olayda kadın yolcu hakkında hiçbir işlem yapılmadı.