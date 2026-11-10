Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde ettikleri gelirleri TikTok canlı yayınları üzerinden dolaşıma sokmaya çalıştıkları tespit edildi. İddiaya göre şüpheliler, yayıncılara bağış adı altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderdi. Yayıncılar bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardı. Belirli bir komisyon kesildikten sonra kalan tutarların nakit veya banka havalesiyle yeniden şüphelilere verildiği belirlendi.

MASAK İNCELEMESİNDE 1,9 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıllık mali kayıtları MASAK tarafından incelendi. İncelemelerde toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alarak parayı finansal sisteme sokmaya ve yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları da belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulguların ardından 10 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun gerçekleştirildiği iller Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri olarak açıklandı. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında işlem yapılan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında devam ediyor. Yetkililer, tespit edilen 1,9 milyar liralık tutarın hesaplarda gerçekleşen toplam para hareketini ifade ettiğini belirtiyor. Bu rakamın tamamının suç geliri olduğu anlamına gelmediği, adli incelemelerin sürdüğü değerlendiriliyor.