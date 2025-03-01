Birçok aday, iş görüşmesine gitmeden önce saatlerce şirketi araştırır ve sıkça sorulan sorulara hazırlık yapar fakat ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın, mülakatı yapan kişinin sizi zor durumda bırakacak sürpriz sorular sormayacağının garantisi yoktur.

Bir işveren, adayları değerlendirirken uyguladığı sıra dışı testlerden bahsetti ve bunların işe alım sürecinde oldukça etkili olduğuna dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Yöneticiler, görüşmecilere, onların bilgisi olmadan uyguladığınız özel 'testleriniz' var mı?" sorusuna verdiği yanıtta, iş görüşmelerinde kullandığı yaratıcı bir yöntemi paylaştı.

46 BİN PARÇAYI BİRLEŞTİRİP ON SAAT HARCAMAYA RAZI OLAN TESTİ GEÇER

İşveren, görüşmelerde adaylara karmaşık bir yapboz testi sunduğunu söylerken, "Bir sonraki testim, masanın üzerinde farklı yapboz parçalarını birleştirmeyi içeriyordu. Bunlardan biri, X-acto bıçağıyla kestiğim bir Bob Ross tablosu, diğeriyse dondurmamı düşürdükten sonra ağladığım 1918 dünya fuarında çekilen bir fotoğraftı. Adaylardan, bu iki parçayı birleştirmelerini istedim. Eğer bunu reddedip, bunun anlamsız bir iş olduğunu söylerlerse onlardan, vakit kaybı yaratmayacak kadar girişken bir kişilikleri olduğu anlamına gelirdi. Eğer 46.000 parçayı birleştirip on saat harcamaya razı olurlarsa, bu da onların işi bitirme konusunda kararlı ve her şeyden vazgeçmeye istekli olduklarını gösterirdi." şeklinde konuştu.