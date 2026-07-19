Finans devi Visa Business ile küresel araştırma şirketi Cerulli Associates tarafından yayımlanan iki dev rapor, önümüzdeki yıllarda kuşaklar arasında on milyarlarca dolarlık bir miras transferinin gerçekleşeceğini ortaya koydu. Yapılan metodolojik araştırmalara göre, el değiştirecek servetin büyüklüğü 36 trilyon dolar ile 106 trilyon dolar arasında değişen rekor bir seviyeye ulaşıyor.

CNBC’de yer alan detaylara göre iki çalışma arasındaki devasa fark, araştırmaların kapsamından kaynaklanıyor. Visa yalnızca "Baby Boomer" (1946-1964 arası doğanlar) kuşağından doğrudan tüketici ekonomisine akacak mirası masaya yatırırken, Cerulli tüm kuşaklar arasındaki geçişleri ve ultra zengin ailelerin varlıklarını da hesaba katıyor.

Visa'nın analizinde, Baby Boomer kuşağının elinde bulunan 93 trilyon dolarlık toplam servetten borçlar, en zengin yüzde 1'lik kesimin varlıkları, emeklilik harcamaları ve vergiler düşüldüğünde geriye net 36 trilyon dolarlık bir miras kalıyor. Visa Baş Ekonomisti Wayne Best, bu paranın 28 trilyon dolarının tasarruf ve yatırımlara gideceğini, 8 trilyon dolarının ise özellikle otomotiv, konut ve seyahat sektörlerinde harcamaya dönüşerek ekonomiyi canlandıracağını öngörüyor.

Buna karşın Cerulli Associates, projeksiyonunu daha uzun bir vadeye yayarak 2048 yılına kadar toplam 124 trilyon dolarlık bir servetin devredilebilir duruma geleceğini savunuyor. Bu tutardan hayır kurumlarına yapılacak bağışlar çıkarıldığında, tam 106 trilyon doların doğrudan eşler ve mirasçılar arasında paylaşılacağı hesaplanıyor.