29 Mart 2025 tarihi, son 100 yılın en enerjik ve güçlü günü olarak kayıtlara geçiyor. Tarolog ve astrolog Anna Efremova'ya göre, böylesine sıra dışı bir gökyüzü hareketi en son bir asır önce yaşanmıştı.

horoscope'de yer alan habere göre güneş tutulması, gezegenlerin geçit töreni ve Satürn'ün Balık burcuna geçişi, tüm dünyayı ve bireyleri etkileyebilecek karmik bir dönüşüm başlatıyor.

"3 gün özellikle hassas"

Efremova, bu tür enerjik günlerin öncesindeki ve sonrasındaki üç günün özellikle hassas olduğunu vurguluyor. Doğal afetler, savaşlar, geri döndürülemez uzun vadeli etkiler yaratabilecek yanlış kararlar, kitlesel psikoz ve çatışmalar gibi olayların bu dönemde yoğunlaşabileceğine dikkat çeken Efremova, gelişmelerin inanılmaz boyutlara ulaşabileceğini ve dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Tarot uzmanı Anna Efremova, 29 Mart 2025 tarihini hayatınızda gereksiz bağlanmalardan, kötü alışkanlıklardan ve sizi zorlayan ilişkilerden kurtulmak için de en uygun gün olarak nitelendiriyor.

Efremova, bu Güneş Tutulması'nın ardından gelen 2,5 yıllık dönemde, herkesin yaşamında küresel ölçekte değişimlerin yaşanacağını ifade ederken hayır işlerinde bulunmanın önemine dikkat çekiyor, çocuklara ve yaşlılara yardım etmenin, hayvanları beslemenin ve iyilik yapmanın Satürn tarafından takdir edileceğini belirtiyor.

Bu gökyüzü olayı, bireysel ve toplumsal değişimlerin başlangıcına işaret ediyor.