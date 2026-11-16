Sezonun üçüncü ayında yeniden hızlanan avcılık, balıkçıların yüzünü güldürürken tezgâhlarda da hareketlilik yarattı. Ereğli'de son bir haftada 300 bin kasa palamut avlandığı, sezon başından bu yana limana getirilen toplam miktarın ise yaklaşık 4 milyon adede ulaştığı belirtildi. Beklenmedik bolluğun arkasında sert esen lodos rüzgârının etkili olduğu değerlendiriliyor.

LODOS PALAMUTLARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Palamut sürülerinin normal şartlarda Marmara Denizi ve Çanakkale yönüne ilerlemesi beklenirken, kuvvetli lodos nedeniyle yeniden Karadeniz'e döndüğü ifade ediliyor. Bu durum, sezonun sona erdiğini düşünen balıkçılar için sürpriz bir av hareketliliği yarattı.

Sürülerin Ereğli açıklarında yoğunlaşmasıyla balıkçı tekneleri yeniden dolmaya başladı. Palamut avının kasım ayı boyunca devam edebileceği belirtiliyor.

PALAMUT FİYATLARI 50 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Av miktarındaki artış, palamut fiyatlarında da belirgin bir düşüşe neden oldu. Ereğli Limanı'nda kilogram fiyatı 40 liraya kadar gerilerken, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde palamudun tanesi 50 liradan satışa sunuldu. Samsun'da ise 1 kilo 250 gramı aşan palamutlar 75 liradan alıcı buldu.

Bolluğun etkisiyle Ereğli'nin Bozhane Limanı'nda balık taşıyan kamyonların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Bazı balıkçı tekneleri, limana gelen vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz palamut dağıttı.

Sezonun başlarında yaklaşık 300 gram ağırlığında olan palamutların zamanla 1,25 ila 1,5 kilograma kadar büyüdüğü belirtildi. Avın bu şekilde devam etmesi halinde daha iri balıkların da tezgâhlarda görülmesi bekleniyor.

Öte yandan palamut fiyatlarındaki düşüş tüketicileri sevindirirken, balıkçılar için aynı tablo söz konusu değil. Yakıt, buz ve ambalaj giderlerinin artması, bol miktarda balık avlanmasına rağmen elde edilen kazancı azaltıyor.