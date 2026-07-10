Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da eşine alışılmışın dışında bir cenaze töreni düzenlendi. Ünlü Kırmızı Fener (Red Light) Mahallesi’nde yıllarca gece kulübü işleten bir çiftin cenazesinde, direk dansı yapıldı.

De Nieuwe Ooster Krematoryumu’nda düzenlenen törende, yas tutan davetlilerin gözü önünde profesyonel bir direk dansçısı sahne aldı ve Queen grubunun ikonik şarkısı "The Show Must Go On" (Gösteri Devam Etmeli) eşliğinde dans etti.

ORGANİZATÖRDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada hızla yayılarak viral olan ve geniş bir kesimin tepkisini çeken tören görüntülerinin ardından, cenaze organizatörü Iede Hoorn konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Kişisel Instagram hesabı üzerinden detayları paylaşan deneyimli organizatör, gerçekleştirilen performansın arkasındaki nedeni şu sözlerle ifade etti:

"Direk dansçısı insanları şoke etmek ya da onlara saygısızlık yapmak amacıyla orada bulunmuyordu. Kırmızı Fener Mahallesi'nde bir ömür tüketen bu iki efsane isme, tamamen kendi dünyalarından esinlenen, sevgi dolu bir veda sunmak istedik. Yapılan her şey aile bireylerinin onayıyla ve vefat eden çiftin geçmişteki istekleri doğrultusunda hayata geçirildi."