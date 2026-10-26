İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AKP'ye geçişinin ardından makam odasındaki fotoğraflarla ilgili değişim, CHP Çiğli İlçe Başkanı Süleyman Karadağ'ın tepkisini çekti.

'NEDEN İNDİRDİNİZ?'

Onur Emrah Yıldız'ı, ''Partini değiştirdin, Atatürk'ün portresinden ne istedin?'' sözleriyle eleşetiren Karadağ, ''Çiğli Belediye Başkanı Emrah Yıldız’ın makam odası fotoğrafları, siyasi yön değişikliğinin ve yaranma çabasının duvarlara nasıl yansıdığını göstermektedir. 23 Eylül tarihli paylaşımda makam odasında Özgür Özel’in fotoğrafı ve sağ duvarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çerçeveli portresi bulunurken, sonraki paylaşımlarda bu görsellerin kaldırıldığı, yerlerine Erdoğan’ın portrelerinin asıldığı görülmektedir. Özel’in fotoğrafını kaldırmanızı parti değişikliğinizle açıklayabilirsiniz. Peki, Atatürk’ün portresini neden indirdiniz?'' diye sordu.

Yıldız iddialara, “Cumhurbaşkanı adıma imzalı bir fotoğraf göndermiş. Oray sığdığı için yer değiştirdik ama asla Atatürk’ün fotoğrafını kaldırma gibi bir şey olamaz. Yan tarafta kocaman Meclis önünde fotoğrafımız duruyor” cevabını verdi.