Ligde ve Avrupa’da zor günler geçiren Fenerbahçe, zorlu bir fikstüre girecek. Son olarak ligde Göztepe’ye evinde 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi maçında 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz devi Liverpool’la evinde karşılaşacak.

Bu maçın ardından Fenerbahçe’yi enteresan bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertlileri Liverpool maçının ardından 'Karam Tayfa' olarak bilinen Arda Turan, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın çalıştırdığı takımlar bekliyor. Sarı-lacivertliler, üç isimle bu kez saha kenarında rakip olacak.

KADER YİNE BULUŞTURDU

Milli takım dönemindeki yakın arkadaşlıkları, birlikte geçirdikleri tatiller ve ikonik fotoğraflarıyla hafızalara kazınan Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Caner Erkin, futbolculuk kariyerlerinin ardından farklı görevlerle yollarını yeniden kesiştirdi.

Sarı-lacivertlilerin Liverpool maçından sonraki rakipleri arasında birbirlerine 'Karam' olarak seslendikleri için 'Karam Tayfa' olarak anılan grubun üç üyesinin çalıştırdığı takımlar bulunuyor.

Fenerbahçe'nin karşılaşacağı takımlar, teknik direktörleri ve maç tarihleri şöyle:

8 Kasım Çorum FK (Burak Yılmaz)-Fenerbahçe

21 Kasım Kocaelispor (Selçuk İnan)-Fenerbahçe

25 Kasım Shakhtar Donetsk (Arda Turan)-Fenerbahçe