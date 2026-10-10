Aydın’ın Karacasu ilçesinde zeytin üreticileri, artan maliyetler ile dip yapan alım fiyatları ve tüccarların alımları durdurması nedeniyle çıkmaza girdi. Kilogram maliyeti 104 lira olarak hesaplanan zeytinin tarlada 15-25 lira bandında sıkışması sonrası çiftçi isyan etti. Karacasu'ya bağlı Ataeymir Mahallesi’nde zeytin alımlarının durma noktasına geldiğinin altını çizen çiftçiler, "Böyle giderse zeytin ağaçlarını tek tek sökeceğiz” diyerek yetkililere seslendi.

“BİZ RESMEN ÖLDÜK, SAHİPSİZİZ”

Gübre, mazot, sulama ve işçilik kalemlerindeki artış üreticinin belini bükerken, tarladaki fiyat ile market rafı arasındaki 15 katlık uçurum tepkileri artırdı. Üreticilerden Fehmi Altınöz, “Abi biz resmen öldük, sahipsiziz. Yetim çocuklar gibiyiz. Üç yıl önce 100 lira olan zeytin baş kalibresi bugün 40-50 liraya düşer mi? 100-150 kilo zeytin topluyoruz, 3 bin lira yapıyor. Bunun 2 bin lirasını zaten amele alıyor. Gübresi, mazotu, suyu var. Neresi kâr bunun?” açıklamasında bulundu.

“ZEYTİN DALINDA KALACAK”

Fiyat dengesizliğine çay örneğiyle dikkat çeken çiftçi Altınöz, ihracat kısıtlamalarını hatırlatarak, “Bir bardak çayın 25-30 lira olduğu yerde zeytinin 20-25 lira olması akıl kârı değil. Dökme yağ ihracatını açmadıkları sürece bu zeytin para etmez. İşçi tutsam zarara gireceğim, eşimle toplayabildiğimi toplayacağım, gerisi dalında kalacak” diye konuştu.

“BİZ RESMEN BİTTİK”

Milletvekillerine ve ziraat odalarına da sitem eden Altınöz, “Bu kadar ziraat odaları var. Yani bizim Aydın'ın 7 tane milletvekili var, 8 tane milletvekili var. Ya bir dertlerimizi dinlesin kardeşim. Bir köye gelsin, üreticinin yanında yer alsınlar. Bu kadar mı acizler ki! Biz resmen bittik” açıklamasında bulundu.

"ÖDEMELER ALINAMIYOR, PARALAR İÇERİDE KALDI"

Alım fiyatlarının düşüklüğünün yanı sıra bu sezon ödeme tahsilatında da büyük kriz yaşandığını söyleyen Altınöz, “Bu yıl para da dönmüyor. Bu yıl patronlar para da göndermiyor. Bak ben 10 gün zeytin verdim, daha benim aldığım bir gün harçlık parası. Para dönmüyor, hiçbir şey de yok. Geçen yıl, evvelsi yıl abi iki günde bir her gün paralarımızı nakit alıyordu. E bu yıl para da dönmüyor. Ya hep içerdeyiz. Zeytinin ucuz olması yetmiyor da bir de 'acaba paralarımız içeride kalır mı kalmaz mı' onun derdindeyiz. Birikiyor yani” ifadelerini kullandı.

“ZEYTİN AĞAÇLARINI TEK TEK SÖKECEĞİZ”

Girdi maliyetleri ile satış fiyatı arasındaki uçurumu işaret eden çiftçi Mehmet Tunçel, “Bu çiftçi için bir yıkımdır. Eğer bir sene daha böyle giderse hepimiz zeytin ağaçlarını tek tek kesmek zorunda kalacağız. Köyde üretici yaş ortalaması zaten 60 olmuş, genç nesil bu şartlarda durmaz” diye konuştu.

31 yıllık öğretmenlik hayatının ardından zeytin üreticiliğine başlayan İbrahim Kırtaş, “Üretici yerle yeksan olmuş durumda. Topladığım 275 kilo palamut zeytinini ortalama 20-22 liradan sattım, maliyetini imkanı yok karşılamıyor. Biz tarlada 20 liraya veriyoruz, markette aynı zeytin 300-350 lira. İthalata dayalı politikalardan vazgeçip kendi üreticimizi desteklememiz gerekiyor” dedi.

“AĞAÇLARI KÖKLEYECEĞİZ BÖYLE GİDERSE”

60 yıllık zeytin üreticisi Mustafa Bozoğlu ise işçilik yevmiyelerinin yüksekliğinin altını çizdi. Bozoğlu, “60 senedir bu işlerle uğraşıyorum, böylesini görmedim. İşçi yevmiyesi 2 bin 100 lira, elinle toplatsan günde 100 kilo topluyor. Sattığın zaman zaten yevmiyeye gidiyor. Sadece zeytin değil, tüm tarım ürünleri bitti. Ağaçları kökleyeceğiz böyle giderse” açıklamasında bulundu.

“BU PARAYLA HANGİ AİLE GEÇİNİR?”

25 dönümlük arazisinde 700 bin lira masraf yaptığını belirten üretici Ahmet Düzalan ise acil destek çağrısında bulundu. Düzalan, “Sattığımız zaman elimize geçen para 870-900 bin lira arası. 40 ton ürünün karşılığında aileye kalan net para 200 bin lira. Bu parayla hangi aile geçinir, hangi çocuk okutulur? Hükümetin ticaret ve ihracat alanında acil destek vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.