Türkiye genelinde ekonomik zorluklar ve geçim mücadelesi gündemdeki yerini korurken, Bodrum’dan yansıyan lüks tüketim manzaraları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Değeri yüz binlerce euro veya doları bulan Rolex ve Audemars Piguet gibi servet değerindeki saatlerin camı üzerinden siyah havyar tüketme trendi, kısa sürede büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Kullanıcılar bu durumu “gösterişin geldiği son nokta” ve “aşırı görgüsüzlük” olarak nitelendirdi.





RUS MİLYARDERLERİN İŞİ Mİ?

İddialara göre bu sıra dışı ve şaşırtıcı moda, Bodrum Yalıkavak Marina’da demirleyen Rus milyarderler tarafından başlatıldı. Ardından bölgedeki yerli ve yabancı üst segment turistlerin de dâhil olmasıyla akım hızla yayıldı. Trendin uygulanış biçimi ise oldukça basit fakat bir o kadar ilginç:



Siyah havyar lüks saatin camına özenle yerleştiriliyor ve tek lokmada tüketiliyor.



Yalıkavak Marina’da tatil yapan Rus milyarderler tarafından başlatıldığı öne sürülen yeni modaya, yerli ve yabancı elit turistlerin de ayak uydurduğu, akımın hızla yayıldığı gözlendi.

EN UCUZU 5 BİN 700 EURO

Bugün 5.700 eurodan başlayan Rolex fiyatları, modeline göre 142.000 euroya kadar çıkabiliyor. Geçmiş yıllarda üretilen özel Rolex modellerin fiyatları ise milyonlarca doları bulmakta.