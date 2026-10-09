Meksika'nın Hidalgo eyaletine bağlı Mineral de la Reforma kentinde düzenlenen profesyonel güreş organizasyonu, trajik bir olayla sona erdi. Müsabaka sırasında ringde görev yapan 75 yaşındaki hakem Gerardo Germán Pineda, El Hijo de Fishman adıyla bilinen 36 yaşındaki güreşçi tarafından tehlikeli bir hareketle hedef alındı.

HAKEM HAYATINI KAYBETTİ

Güreşçi, hakemi baş aşağı konuma getirerek ringe sert bir şekilde çarptı. Bu hamlenin ardından Pineda hareketsiz kaldı. Güreş dünyasında "El Búho" lakabıyla tanınan deneyimli hakeme olay yerinde müdahale edildi. Ancak sağlık ekipleri, Pineda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı anlar müsabakayı izleyenların kameralarına yansıdı ve hakemin ölümü güreş camiasında büyük üzüntü yarattı.

Olayın hemen ardından El Hijo de Fishman gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Güreşçi hakkında taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.