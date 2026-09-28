Yapılan kontrollerde üç arıcıya ait toplam 44 koloninin hedef alındığı belirlendi. Bazı kovanların tamamı götürülürken bazılarında ise kraliçe arılar, işçi arılar ve petekli çerçeveler alınarak boş kovanlar yerinde bırakıldı. Bu yöntem, hırsızlığın hemen fark edilmesini de zorlaştırdı.

BALLARI DEĞİL ARILARI HEDEF ALDILAR

Arıların neden çalındığı ise bölgedeki tarımsal üretimle bağlantılı. Queensland'deki arıcılar kolonilerini yalnızca bal üretiminde kullanmıyor. Kovanlar belirli dönemlerde çiftliklere taşınıyor ve binlerce arı, özellikle avokado bahçelerinde çiçeklerin tozlaşmasını sağlayarak üretime katkıda bulunuyor.

Hırsızlığın tam da avokado tozlaşma döneminde gerçekleşmesi bu nedenle dikkat çekti. Hazır ve güçlü bir arı kolonisi, çiftliklerde doğrudan kullanılabildiği için önemli bir ekonomik değere sahip. Balların bırakılıp kolonilerin alınması da hırsızların asıl hedefinin bu olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

PLANLI HAREKET ETTİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yüz binlerce arının kovanlardan çıkarılması ve başka bir yere taşınması, arıcılık konusunda bilgi ve uygun ekipman gerektiriyor. Özellikle kovanların içinin boşaltıldıktan sonra yeniden kapatılması nedeniyle olayın rastgele gerçekleştirilen bir hırsızlık olmadığı düşünülüyor.

Çalınan arılar nedeniyle üreticiler hem kolonilerini hem de tozlaşma döneminde elde edecekleri geliri kaybetti. Polis şimdi 800 binden fazla arının nereye götürüldüğünü ve olayın arkasında kimlerin bulunduğunu belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.