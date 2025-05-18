Terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz günlerde aldığı fesih kararının ardından, örgütün kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Bu açıklamanın ardından, Tunceli’de söz konusu isimler için yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

DEM PARTİ VE DBP YÖNETİCİLERİ ANMADAYDI

Tunceli kent merkezinde yer alan Seyit Rıza Meydanı’na yürüyen grup, burada bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, DEM Parti milletvekilleri, kayyum atanan eski Tunceli Belediye Eşbaşkanları, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

PKK'NIN FESİH SÜRECİ VE KRİTİK ÖLÜMLER

Terör örgütü PKK’nın sözde lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla başlatılan fesih süreci kapsamında 5-7 Mayıs’ta düzenlenen kongrede, Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un ölümleri de açıklandı. MİT tarafından 3 Temmuz 2018’de Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen Kaytan’ın yanı sıra, 25 Eylül 2019’da Kandil’e yapılan bir başka operasyonda ağır yaralanan ve ölüm haberi uzun süre gizlenen Rıza Altun’un da hayatını kaybettiği doğrulandı.