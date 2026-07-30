Sürücülerin araçlarını uzun süre çalıştırmadan bırakması veya park öncesi gerekli kontrolleri yapmaması, beklenmeyen arızaları ve yüksek tamir maliyetlerini beraberinde getiriyor. Özellikle nem, korozyon ve uzun süreli hareketsizlik nedeniyle oluşan teknik yıpranmalar, araçların ikinci el değerinde ciddi kayıplara neden oluyor.

HAREKET KISITLILIĞI VE NEM MEKANİK AKSAMA NASIL ZARAR VERİYOR?

Aracın haftalarca yerinden oynatılmaması, akünün kendi kendine deşarj olmasına ve kimyasal yapısının bozulmasına yol açıyor. Soğuk havalarda ve nemli ortamlarda batarya kapasitesi %40 oranında düşerken, uzun süre çalışmayan motorlar ilk çalıştırma anında yüksek mekanik aşınmaya maruz kalıyor. Uzmanlar, bir haftadan uzun süre park halinde kalacak araçların akü ve motor sağlığını korumak adına en az 30 dakikalık sürüş yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

UNUTULAN ELEKTRİK SİSTEMLERİ VE "DERİN DEŞARJ" RİSKİ

Park sırasında tam kapatılmayan bagaj lambaları veya açık bırakılan iç aydınlatmalar, motor çalışmadığı ve alternatör desteği kesildiği için aküdeki tüm enerjiyi tüketiyor. Akünün sıfırlanmasıyla meydana gelen "derin deşarj" durumu, bataryada geri dönülemez hasarlar bırakarak elektrik sisteminin tamamen yenilenmesini gerektirebiliyor.

KOROZYON VE OKSİTLENME TEHLİKESİ

Park halindeki araçların kaput altında biriken rutubet ve temizlik ihmali, akü kutup başlarında oksitlenmeye yol açıyor. Beyazlaşan ve kirlenen bağlantı noktaları akım iletimini keserek şarj tutma kabiliyetini bitiriyor. Oksitlenme ve korozyon önlenmediğinde araçtaki elektronik modüller zarar görüyor ve bu durum araç ekspertiz raporlarına değer kaybı olarak yansıyor.