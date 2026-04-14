İstanbul’da önceki gün uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek’teki mekanlara yapılan baskınlarda 24 kişi gözaltına alınmıştı.



ADLİYE YOLUNDA TEŞHİR EDİLDİLER



Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu kişilerden 19’u dün emniyette alınan ifadeleri sonrası İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 19 isim, polisler eşliğinde ‘suçlu’ gibi götürülürken fotoğrafları servis edildi. Ünlülerin o hallerinin apaçık gösterilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.





8 KİŞİ TUTUKLANDI



Ünlüler arasında eski hakem Elif Karaarslan, oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian da yer alıyordu. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden eski hakem Elif Karaarslan, Cansel Ayanoğlu, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz ve Leha Ahsen Alkan tutuklandı, üç şüpheli içinse adli kontrol şartına hükmedildi.