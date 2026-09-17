Olay, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Dedebaba Mahallesi’ndeki bir kuaför salonunda meydana geldi.

KUAFÖRDE ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre, saç kesimini beğenmeyen müşteri, öğle saatlerinde yakınlarıyla birlikte kuaför salonunu bastı. 6 kadın, işletme sahibi D.M.'ye kız çocuğunun yanında saldırdı.

Olay sonrası D.M., kendisine hakaret ve tehditlerde bulunulduğunu, ardından iş yerindeki malzemelerin zarar gördüğünü ve 6 kişi tarafından darbedildiğini belirtti.

Kuaför salonu sahibi kadın, N.Y., F.G., A.Ş. ve D.M. ile iki kişi hakkında daha şikayetçi oldu. Kuaför salonunda yaşanan olay, iş güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.