Aracını satmak isteyen bir adam ile otomobili satın almak için iletişime geçen kadın arasındaki tanışıklık, zamanla aşka dönüştü. Araç alım satımı için bir araya gelen ikili, kurdukları ilişkinin ardından evlilik kararı aldı. Temmuz ayında nikâh masasına oturan çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

"NASIL BAŞLADI, NASIL BİTTİ"

Çiftin paylaştığı fotoğraflar ise tanışma hikâyelerinin nasıl farklı bir noktaya taşındığını gözler önüne serdi. İlk karede, otomobilin satış işlemleri sırasında el sıkışan ikiliye yer verilirken fotoğrafın üzerine "Nasıl başladı" notu düşüldü.

İkinci karede ise çiftin nikâh töreninden bir görüntü paylaşıldı. Bu fotoğraf da "Nasıl bitti" notuyla takipçilerin beğenisine sunuldu.

Geçtiğimiz aylarda yapılan paylaşım, yeniden gündeme gelerek sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı.

"EN KARLI YATIRIM" YORUMLARI YAĞDI

Çiftin araç alışverişiyle başlayıp evlilikle taçlanan hikâyesi, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Paylaşımın altına çok sayıda esprili yorum yapılırken, damadın hem aracını sattığı hem de hayat arkadaşını bulduğu yönündeki değerlendirmeler öne çıktı.

Kullanıcılar, damadın hikâyesi için "Hem aracına geri kavuştu hem yuva kurdu. En kârlı yatırım." yorumlarında bulundu.