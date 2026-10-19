Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı yumurta ticaretine yönelik yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KADIN DOĞUM UZMANLARI DA İŞİN İÇİNDE

Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına aldı; 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CİMER üzerinden yapılan ihbarın ardından başlatılan yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek’in açıklamasına göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye’nin yanı sıra KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan’a uzanan bağlantılar tespit edildi.

41 KADIN İÇİN 811 YUMURTA SATIŞI TESPİTİ

Bakanlığın açıklamasında, soruşturma kapsamında 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği bildirildi. Söz konusu faaliyetlerin örgütlü biçimde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı ileri sürüldü.

HTS VE MASAK KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında HTS ve MASAK kayıtlarının yanı sıra şüphelilerin yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin incelendiği belirtildi.

Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz!

Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bugün İstanbul dâhil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın liderliğinde; suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."