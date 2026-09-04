ATV’de Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun’un 35. bölümünde Malatyalı Bilge Balaban, ev sahibi olma hayaliyle yarıştı. İlk turlarda yüksek miktarlı kutuları açtırarak zor bir başlangıç yapan 25 yaşındaki yarışmacı, ilerleyen turlarda oyunu toparladı. Bilge, 6. turda bankanın sunduğu 1 milyon 500 bin TL’lik teklifi kabul etti ancak sonrasında yaşananlar büyük hayal kırıklığına neden oldu.

YARIŞMAYA ŞANSSIZ BAŞLADI

22 numaralı kutuyla yarışan Bilge Balaban, oyunun ilk turunda 3 milyon TL, 1 milyon TL ve 750 bin TL'lik kutuları açtırdı.

Peş peşe yüksek miktarlı kutuların açılması üzerine büyük üzüntü yaşayan Bilge, “Daha kötü yarışamazdım” diyerek yaşadığı talihsizliği dile getirdi.

İlerleyen turlarda mavi kutuları açtırmayı başaran genç yarışmacı, oyundaki şansını yeniden artırdı.

1 MİLYON 500 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Oyunun 6. turunda 500 bin TL ve 100 TL'lik kutuları açtıran Bilge'ye banka tarafından 1 milyon 500 bin TL teklif edildi.

Ev sahibi olmak için yarışan Bilge, ailesiyle de fikir alışverişi yaptıktan sonra daha fazla risk almamaya karar verdi ve bankanın teklifini kabul etti.

Ancak bu kararın ardından açılan kutular Bilge için beklenmedik bir tablo ortaya çıkardı.

SON İKİ KUTUDA 5 MİLYON TL VARDI

Teklifi kabul ettikten sonra oyuna devam eden Bilge, peş peşe iki mavi kutu açtırdı. Böylece para ağacında geriye yalnızca iki yüksek miktarlı ödül kaldı.

Her iki kutuda da 5 milyon TL bulunması, Bilge'nin kaçırdığı fırsatı ortaya çıkardı. Yarışmacı büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı.

BANKA TEKLİF VEREMEDİ

Son aşamada Bilge'nin kutusunda 5 milyon TL bulunması ise yarışmanın dikkat çeken anlarından biri oldu. Bankanın da bu aşamada herhangi bir teklif sunamamasıyla birlikte Bilge, 5 milyon TL'lik ödülü kaçırmış oldu.

Ev sahibi olma hayaliyle yarışmaya katılan Bilge Balaban, yarışmadan 1 milyon 500 bin TL ile ayrıldı.