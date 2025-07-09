Aralarında CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları ve CHP Milletvekillerinin yer aldığı CHP Meclis Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Adalet Bakanlığı'na yürüdü.
İSTİFA SLOGANLARIYLA BAKANLIĞA YÜRÜDÜLER
Ellerinde "Egemenlik Milletindir" yazılı pankart ile gözaltına alınan veya tutuklanan belediye başkanlarının fotoğraflarını taşıyan milletvekilleri yürüyüş sırasında, "Erdoğan istifa", "Başkanlar bizim onurumuzdur", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak hukuk adalet", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Başkanlar dönecek mücadele sürecek", "Hükümet istifa", "Diplomasız Erdoğan" sloganları atarak, Adalet Bakanlığı önüne geldi
AKP'LİLER KARŞILIK VERDİ
Protestolar sırasında AKP'lilerin de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla karşılık verdiği görüldü.
MECLİS'TE DE PROTESTO DÜZENLENDİ
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara tepki göstermiş ve Başarır'ın konuşmasının ardından CHP grubu ellerinde tutuklanan belediye başkanlarının resimlerinin yer aldığı dövizleri kaldırarak, 'hak, hukuk, adalet' sloganı atmıştı.