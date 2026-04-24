Grup, özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırıların toplumda derin bir üzüntü yarattığını belirterek, bu nedenle 23 Nisan’ın bu yıl hak ettiği coşkuyla kutlanamadığını ifade etti.

Açıklamada, hiçbir çocuğun yalnız kalmadığı bir geleceğin inşası için kamu, akademi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve ailelerle iş birliği içinde hareket edileceği vurgulandı. Bu kapsamda dijital destek mekanizmalarından ebeveynlik atölyelerine uzanan geniş çaplı projelerin hayata geçirileceği bildirildi.

Boyner Grup, veri ve uzmanlık temelli bir yaklaşımla ilerleyeceğini belirterek, çocukların güvenliği ve iyi oluşu için somut adımlar atma kararlılığını dile getirdi. Açıklamada, “Çocuklarımızın her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz” ifadeleriyle güçlü bir taahhütte bulunuldu.