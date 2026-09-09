İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, yaşadığı şiddetli ağrılardan kurtulmak amacıyla kendini "terapist" olarak tanıtan Şenol Karataş’a başvuran Berat Topay, uygulanan boyun kütletme işlemi sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturmada sahte terapist Karataş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan Sinan Topay’ın emniyetteki ifadesi facianın detaylarını ortaya çıkardı.

DAHA ÖNCE 10 KEZ GİTMİŞLER

Soruşturma dosyasına giren ifadesinde, ağabeyi Berat Topay ile Kasımpaşa Hacıahmet Mahallesi'ndeki adrese gitme nedenlerini anlatan Sinan Topay, şüpheliyi yaklaşık 5 yıldır tanıdıklarını belirtti. Ağabeyinin sırt ve boyun ağrıları nedeniyle adrese gittiklerini ifade eden Topay, daha önce de aynı şahsın yanına yaklaşık 10 kez tedavi amaçlı gittiklerini dile getirdi.

'KÜTLETMEDEN SONRA BİLİNCİNİ KAYBETTİ'

Sabah'ın haberine göre; müdahale anını ve sonrasında yaşananları aktaran talihsiz kardeş, "Şenol abime masaj yapmaya başladı. Masajın devamında tedavi amacıyla abimin boyun kısmını kütletti. Bunun üzerine abim kendini kötü hissettiğini söyledi. Kendini kötü hissedince düz bir yere alarak sırt üstü yatırdık. Yaklaşık 5 dakika sonra abim kendini daha kötü hissettiğini söyleyerek yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladı" dedi.

'KALBİ DURDU, ENTÜBE EDİLDİ'

Ağabeyinin bilincini kaybetmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını belirten Topay, hastanedeki süreci ise şu sözlerle ifade etti:

"Sağlık ekipleri geldiğinde abimin bilinci kapalıydı. Ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar abimin kalbinin durduğunu, müdahale ettiklerini ve entübe edildiğini söylediler. Şahsın yapılan müdahalelerle ilgili sertifikası olduğunu biliyorum."

Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Şenol Karataş, çıkarıldığı adli makamlarca 1219 Sayılı Kanun'a muhalefet ve "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.