Suudi bir ailenin özel siparişi üzerine harekete geçen pasta şefi Marc Suárez, devasa proje için öncelikle bir buçuk aylık bir konsept hazırlık süreci geçirdi. Tasarım aşamasının tamamlanmasıyla başlayan üretim süreci ise yaklaşık dört ay sürdü.

Normal şartlarda projelerinde tek başına çalışan Suárez, boyutları ve ince işçiliği nedeniyle bu kez pasta şefi arkadaşlarından ve aile üyelerinden yardım almak zorunda kaldı.

33 BİN ŞEKER HAMURU YAPRAĞI TEK TEK ŞEKİLLENDİRİLDİ

Tasarımın öne çıkan detayları arasında, üzerindeki bitki ve çiçek motifleri yer aldı.

Şef Suárez'in aktardığı bilgilere göre, dekorasyonda kullanılan 33 bin şeker hamuru yaprağının her biri tek tek el emeğiyle hazırlandı, boyandı ve dallar oluşturacak şekilde pastaya yerleştirildi.

Toplamda 1.800 saatlik çalışma sonucunda 3,5 metre yüksekliğe, 1,8 metre genişliğe ve 500 kilogram ağırlığa ulaşan bir yapı ortaya çıktı.

Kimlikleri açıklanmayan Suudi çiftin düğünü için hazırlanan dev eser, Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Opera Garnier binasında sergilendi. Çiftin talebi doğrultusunda, mekanın mimari dokusuna uygun anıtsal bir tasarım hedeflendi. Böylece çalışma, sadece ikram edilen bir tatlı olmanın ötesine geçerek düğün organizasyonunun ana dekorasyon unsurlarından biri haline getirildi.

PASTANIN SADECE YÜZDE 0,1'İ GERÇEK KEK

500 kilogramlık eserin en dikkate değer özelliklerinden biri ise malzeme dağılımı oldu.

Suárez'in açıklamalarına göre, mimari yüksekliği ve detaylı figürleri sabit tutabilmek amacıyla eserin yalnızca yüzde 0,1'inde gerçek kek kullanıldı. Geri kalan büyük bölüm ise elde şekillendirilen dayanıklı şeker hamuru ve beyaz çikolata katmanlarından oluşturuldu.