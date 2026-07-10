Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eğitim gören 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İpek Sarıtaş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bu başarısıyla Türkiye genelinde tam puan alan 452 öğrenci arasında yer alan Sarıtaş, ilçesinde büyük sevinç yaşattı.

Anaokulu öğretmeni olan Ayşegül ve Bünyamin Sarıtaş çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan İpek, ortaokula başladığı günden bu yana aynı hedef doğrultusunda planlı ve düzenli çalıştığını söyledi.

Başarısının uzun soluklu bir emeğin sonucu olduğunu belirten Sarıtaş, sınav hazırlık döneminde yaklaşık 100 yardımcı kaynak kitabı tamamladığını ifade etti. Düzenli ders çalışmanın yanı sıra teknoloji kullanımını da büyük ölçüde hayatından çıkardığını dile getiren başarılı öğrenci, telefon ve tabletten uzak kalmasının kendisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Sınava hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Sarıtaş, istikrarlı bir çalışma programının başarı için en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, dikkat dağıtan teknolojik cihazların kullanımının sınırlandırılmasının faydalı olacağını söyledi.

Anne Ayşegül Sarıtaş ise kızlarının sınav sürecinde hem akademik hem de sosyal açıdan dengeli bir program izlediğini belirtti. Aile olarak her zaman destek olduklarını ifade eden Sarıtaş, telefon ve tablet kullanımını kontrollü şekilde sınırlandırırken, arkadaşlarıyla vakit geçirmesine ve sosyal etkinliklere katılmasına da özen gösterdiklerini söyledi.

Baba Bünyamin Sarıtaş da kızının gösterdiği azim ve disiplinli çalışmanın bu başarıyı beraberinde getirdiğini belirterek, elde edilen sonuçtan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Sarıtaş, sınavda istediği başarıyı elde edemeyen öğrencilerin de emeklerinin değerli olduğunu belirterek tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.