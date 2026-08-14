Türkiye sahillerini sık sık tercih eden Naomi Campbell, bu yaz da rotasını ülkemize çevirdi. Daha önce Bodrum için “İkinci evim” diyen 56 yaşındaki İngiliz model, bu kez Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun’da tatil yapıyor. Mavi tura çıkan Campbell, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Bozburun Yacht Club’a gitti.

YEMEK İÇİN GİTTİ, DJ KABİNİNDE BULDU KENDİNİ

Dostlarıyla birlikte akşam yemeği yiyen Naomi Campbell, gecenin ilerleyen saatlerinde mekândakilere sürpriz yaptı. Ünlü model, DJ setinin başına geçerek sevdiği şarkıları çalmaya başladı.

Campbell’ın performansı mekândakilerden büyük ilgi görürken, ünlü model hem kendi eğlendi hem de tatilcilere keyifli anlar yaşattı.

“NAOMİ İLE COŞMAK DA VARMIŞ”

Naomi Campbell’ın DJ performansı gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Mekânda bulunan ünlü isimler de Campbell ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Ünlü sunucu Tanem Sivar, top modelle çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşırken, sunucu ve yazar Derya Özel de Campbell ile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Özel, paylaşımına “Her gün de dünyanın en ünlü top modelini görmüyoruz ki. Bu gece Naomi Campbell ile coşmak da varmış” notunu düştü.

ROTASI YİNE TÜRKİYE

Türkiye’ye olan ilgisini yıllardır sürdüren Naomi Campbell, geçmiş yıllarda Bodrum tatilleriyle gündeme gelmişti. Bu kez Marmaris ve Bozburun’u tercih eden ünlü model, mavi turunun ardından dostlarıyla birlikte keyifli bir gece geçirdi.

Campbell, gecenin sonunda mekândan teknesine geçerek Bozburun’dan ayrıldı.