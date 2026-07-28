Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında seyir halinde olan 13 metre uzunluğundaki bir teknenin makineleri henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Arıza sebebiyle denizde sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirerek yardım talebinde bulundu. KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu yönlendirildi. Ekipler, kısa sürede arızalanan teknenin bulunduğu noktaya ulaşarak müdahalede bulundu. ÇANAKKALE İSKELESİ'NE YANAŞTIRILDI İçinde 2 kişinin bulunduğu tespit edilen tekne, arızanın giderilmesi amacıyla Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklendi. Güvenli bir şekilde çekilen tekne, Çanakkale İskelesi'ne yanaştırıldı.

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