SÖZCÜ TV NEDİM BAYHAN

Ekonomik kriz kıskacındaki turizm sektörü ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Vergiler, döviz kuru, artan maliyetlere rağmen Bozcaada’da işletmeciler bu yıl fiyatlara dokunmadı. Yunan adalarıyla yapılan kıyaslamaya ise tepki büyük: “Bizim koşullarımız bambaşka!”

Adanın dört bir yanında yer alan küçük ölçekli oteller, pansiyonlar ve restoranlar, geçen yılki fiyat tarifelerini uygulamaya devam ediyor. Ortalama 4 ila 6 bin TL arasında değişen kahvaltı dahil oda fiyatları, büyük şehirlere göre hâlâ daha uygun. Ancak Bozcaadalı işletmeciler, Yunan adalarıyla yapılan fiyat kıyaslamasına tepkili.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Fırıncı, maliyetlerin altını şöyle çizdi:

“Bozcaada 40 km’lik küçük bir ada. Elektriğimiz, suyumuz anakaradan geliyor. Personel konaklaması, yemekleri, sigortası derken masraf bitmiyor. Üstüne her yıl vergilere zam geliyor. Yunan adalarıyla kıyaslamak adil değil. Biz topu topu 2-3 ay çalışıyoruz.”

Genellikle maliyeti yüksek ama sağlıklı ve doğal ürünler sunuluyor: Ezine peyniri, ev yapımı reçeller, zeytin, zeytinyağı…

Restoran işletmecisi Zeki Ayaşlığil, “Kurban Bayramı ile sezonu açtık ama geçen yılın tarifesini uyguluyoruz. Alım gücü ortada. Biz de elimizi taşın altına koyduk,” dedi.

Otel işletmecisi Eray Sarıoğlu da, “Hayat pahalı ama biz misafirlerimizi yine adaya davet ediyoruz,” diyerek sezonun umutla başladığını ifade etti.

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, ada esnafının bu yıl zam yapmama kararına destek verdi. Göztepe şöyle konuştu:

“Her sene yüzde 60-70 zamla boğuşan esnafın hali ortada. Bozcaada esnafı da bu ülkenin bir parçası. Kısıtlı bir sezonda geçinmeye çalışıyorlar. Bu yıl da geçen yılki fiyatları devam ettiriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum.”

Bozcaada’da konaklama fiyatları sabit kaldı belki ama artan feribot ücretleri, ulaşım ve genel geçim sıkıntısı, yerli turistin ortalama kalış süresini de düşürdü. Ada esnafı, bir yandan maliyetlerle boğuşurken bir yandan da sezonu en az zararla kapatmanın yollarını arıyor.