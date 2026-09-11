Marmara Denizi’nin sakin köşelerinden Paşalimanı Adası, kalabalık tatil merkezlerinden uzaklaşmak isteyenlerin yeni rotaları arasında öne çıkıyor. Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı ada, Avşa ve Marmara Adası’nın yanı başında bulunmasına rağmen doğal yapısını ve sakin atmosferini koruyor.

Ege’nin yoğun ilgi gören Bozcaada ve Gökçeada gibi rotalarından farklı olarak adada büyük oteller, yoğun ticari işletmeler ve gece hayatı bulunmuyor. Geniş zeytinlikleri, geleneksel bağları ve doğal koylarıyla Paşalimanı Adası, daha sakin bir tatil arayanlara alternatif sunuyor.

ÜZERİNDE 5 KÖY BULUNUYOR

Adada Paşalimanı, Harmanlı, Poyrazlı, Tuzla ve Balıklı olmak üzere 5 köy bulunuyor. Küçük ve mütevazı yerleşimlerin yer aldığı köylerde yerel yaşam ve tarihi doku varlığını sürdürüyor.

Günübirlik ziyaretlerin yanı sıra sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin de tercih ettiği adaya Erdek ilçe merkezinden ve Marmara Adası’ndan kalkan feribotlarla ulaşılabiliyor. Ada ulaşımında deniz taksileri de kullanılıyor.