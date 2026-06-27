Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, yaz dönemi boyunca trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni kararlar alındı. İlçe Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için yürürlüğe konulan düzenleme ile adadaki trafiğin rahatlatılması hedefleniyor
Alınan kararlar kapsamında, yaz sezonu boyunca adaya 19 ila 32 kişilik midibüs ve otobüs tipi yolcu taşıma araçlarının geçişi tamamen yasaklandı.
Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçların Bozcaada'ya geçişleri ise belirli günlerle sınırlandırıldı. Bu tip araçlar adaya sadece pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek. Cuma, cumartesi, pazar günleri ile özel günlerde ise ağır vasıtaların geçişine kesinlikle izin verilmeyecek.