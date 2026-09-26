BOZDOĞAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Örnek No:55*

T.C.

BOZDOĞAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Bozdoğan İlçe, OSMANİYE Mahalle, Asar Mevkii, 135 Ada, 47 Parsel, Tapu kayıtlarında 29.605,40 m² yüzölçümü ile Zeytin Aşılığı vasfı ile kayıtlıdır.

Bozdoğan ilçe merkezine yaklaşık 15 km. uzaklıkta Osmaniye mahallesine ise yaklaşık 900 m. uzaklıktadır.Orta derece meyilli, yaklaşık % 35-40 eğimli, fazla ıslaklık, , taban taşının varlığı, fazla kumluluk , düşük su tutma kapasitesi ve az verimlilik bu sınıf araziye ait olan özelliklerdir. Parselde muhtelif yaşlarda zeytin ağaçları dikilmiş olduğu gözlemlenmiş olup kuru dikili tarım arazidir. Kadastral yola cephesi vardır. Taşınmaz imar planı ve köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır.

Taşınmazın yapılan değerlendirme sonucuağaçlar ile birlikte 1,00 m2 175,00 TL olmak üzere tamamı;

TOPLAM TAŞINMAZ DEĞERİ : 175,00 TL x29.605,40m2 = 5.180.945,00 TL

Adresi : Osmaniye Mah.135 Ada 47 Parsel Bozdoğan / AYDIN

Yüzölçümü : 29.605,40 m2 Arsa Payı : TAM İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 5.180.945,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDA ŞERH YOKTUR.

İmar Durumu :Yok Kıymeti :5.180.945,00 TL KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:09



23/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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