İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), halk ozanı Neşet Ertaş’ın vefatının 14. yılı için İstanbul’da saygı etkinliği başlattı.

Neşet Ertaş

Ertaş’ın sözleri ve fotoğraflarına yer verilen otobüsler yollara çıkarken, sanatçının ezgileri de nostaljik hatlarda çalınmaya başladı. İETT’den yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

‘Neşet Ertaş’lı otobüsler İstanbul yollarına çıktı

“Ertaş’ın sözleri ve fotoğraflarıyla özel tasarlanan metrobüs ve otobüsler İstanbul yollarında hizmete alındı. İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvay ile Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tüneli’nde de usta sanatçının hafızalara kazınan ezgilerinin çalınmaya başlandı. Bu otobüsler, yıl boyu hizmet vermeyi sürdürecek.”