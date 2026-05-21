BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BOZOVA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/54 Esas 27.04.2026

Konu : Bilgi ve belge

İLAN

Davacı , YUSUF BOZKURT ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)davasında Şanlıurfa ili Bozova ilçesiTürkmenören Mah. 114 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 3209,63 dönümlük alanda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

