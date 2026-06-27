BOZOVA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BOZOVA

İCRA DAİRESİ

2024/250 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/250 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi, ÖZGÖREN Mahalle/Köy, 110 Ada, 5 Parsel Tarla, Keşif tarihinde taşınmazın boş ve sürülü olduğu görülmüştür. Taşınmaz DSİ'ye ait sulama gidrantı ile sulanmaktadır. %2-3 civarı az meyilli, orta derece su tutma kapasiteli birinci sınıf sulu tarım arazisidir. Bozova ilçesine uzak olmasından dolayı ürünlerin taşınma, depolama vb. ticari özellik yönünden olumsuz bir yapı arz etmektedir. Ayrıntılı bilgi https://esatis.uyap.gov.tr/ adresinde satış ekinde ki kıymet takdiri raporunda mevcuttur.

Adresi : Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Özgören Mah. 110 Ada 5 Parsel Tarla Bozova / ŞANLIURFA

Yüzölçümü : 10.891,28 m2

İmar Durumu :İmar durumu olmayan parseldir.

Kıymeti : 1.604.730,67 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki ve dosyasındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:55

09/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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