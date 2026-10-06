Burdur'da Hasan Güraksu'nun sahibi olduğu yerel bir internet haber sitesinde, Burdur Devlet Hastanesi'nde hastalara bozuk et yedirildiği iddiasını içeren bir haber yayımlandı.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Haber sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Güraksu, dün akşam saatlerinde ekipler tarafından evinde gözaltına alındı.
‘HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENAN YAYMA’ SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güraksu, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Güraksu, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklandı.
Hasan Güraksu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Isparta Cezaevi'ne gönderildi.