Günlük hayatın koşuşturmacasında elden ele gezen madeni paralar çoğu zaman dikkat çekmez.

Oysa bozuk paralara biraz daha yakından bakmak, bazen beklemediğiniz bir kazanç elde etmenizi sağlayabilir. Avrupa genelinde dolaşımda olan bazı 2 euroluk madeni paralar, nominal değerlerinin yüzlerce kat üzerinde fiyatlarla alıcı buluyor.

Bir parayı koleksiyoncular için vazgeçilmez kılan temel unsurlar ise nadirlik, özel hikaye ve darphanelerde yapılan sıra dışı üretim hataları.

2 EURO NASIL 3 BİN 100 EUROYA DÖNÜŞÜYOR?

Koleksiyon dünyasının en gözde ve değerli parçalarından biri, Monako’nun 2007 yılında çıkardığı 2 euroluk özel hatıra parası. Madeni para, Hollywood efsanesi ve Monako Prensesi Grace Kelly’nin ölümünün 25’inci yıl dönümü anısına bastırıldı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) verilerine göre bu paradan yalnızca 20 bin 1 adet üretildi. Ön yüzünde prensesin portresi, "MONACO" ibaresi, 2007 tarihi ve tasarımcıya ait "R.B. BARON" imzası bulunuyor.

Uzmanların tahminlerine göre bu özel paranın piyasadaki koleksiyon değeri 3 bin 100 euroya (yaklaşık 110.000 TL) kadar ulaşıyor.

Ancak önemli bir ayrıntı var: Bu hatıra parası günlük alışverişlerde kullanılmak üzere piyasaya sürülmedi, doğrudan koleksiyoncular için üretildi. Yine de değerini bilmeyen biri tarafından harcanmış olma ihtimaline karşı gözü açık olmakta fayda var.

HATALI PARALAR KAPIŞILIYOR

Sadece sınırlı sayıda basılan hatıra paraları değil, darphanelerdeki üretim hataları da bozuk paraları birer servete dönüştürebiliyor. Üstelik hatalı basım bir paraya günlük hayatta denk gelme ihtimaliniz, Grace Kelly parasını bulmaktan çok daha yüksek!

İşte değerini katlayan başlıca darphane hataları ve piyasa karşılıkları:

Sahanda Yumurta (Spiegeleiprägung) Hatası: Paranın iç kısmındaki farklı renkteki metal halkanın merkezden kayarak dışa taşması durumudur. Tıpkı sarısı dışarı taşmış sahanda yumurtaya benzediği için bu adı alan hatalı parçalar yaklaşık 100 euro değer bulabiliyor.

Kalıp Dönmesi: Paranın ön ve arka yüzündeki motiflerin birbirine göre belirgin şekilde dönük basılmasıdır. Piyasa değeri 200 euro civarındadır.

Yanlış Metal Pul Üzerine Basım: En değerli hatalardan biridir. Örneğin 2021 yılı Almanya basımı "Sachsen-Anhalt" temalı 2 euro, yanlışlıkla 1 euroluk metal pul üzerine basıldı. Ağırlığı 8,50 gram yerine 7,50 gram gelen ve renkleri ters duran bu paralar 650 euro ile 1.200 euro arasında alıcı buluyor.

İNTERNETTEKİ 'KÜÇÜK S HARFİ' TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Son dönemde internet sitelerinde ve ilan sayfalarında sıradan bir 2 euronun "nadir koleksiyon parçası" denilerek yüksek fiyatlara satılmaya çalışıldığı görülüyor. Bunların başında, üzerinde yıldız içinde küçük bir "S" harfi bulunan Yunanistan 2 euroları geliyor.

zwei-euro.com verilerine göre, paradaki "S" harfi bir baskı hatası değil; Finlandiya'nın Fince adı olan "Suomi" kelimesini temsil ediyor. Yunanistan'ın bazı basımları Finlandiya darphanesinde yapıldığı için bu işaret koyuldu. Dolaşımda tam 70 milyon adet bulunan bu paralar nadir bir hata değil, sıradan bir üretim varyantı olduğundan ekstra bir değer taşımıyor.

DEĞERLİ BİR PARA BULDUYSANIZ SAKIN PARLATMAYIN

Elinizdeki 2 euronun farklı ve değerli olduğunu düşünüyorsanız izlemeniz gereken adımlar şunlar:

Doğrulayın: Paranın basım yılını, ülkesini ve motifini Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) resmî web sitesindeki liste üzerinden kontrol edin.

Uzmana Danışın: Parayı bir nümismat (para uzmanı) veya özel müzayede evine göstererek değer tespiti yaptırın.

Kritik Uyarı: Değerli bir para bulduğunuzda sakın parlatmayın veya ovmayın! Temizlik işlemleri yüzeyde mikro çizikler oluşturur ve paranın özgün yapısını kalıcı olarak bozar. Müdahale edilmiş bir madeni para, koleksiyon değerinin büyük bir kısmını anında kaybeder.