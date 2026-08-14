Temel tüketim ürünlerinin ve hizmet sektöründeki hizmetlerin fiyat aralıklarının değişmesi, madeni paraların işlevselliğini doğrudan etkiledi.

Ekmeğin, toplu taşımanın veya küçük bir büfe harcamasının tutarı yükseldikçe, bozuk para ile para üstü verme süreci de azaldı. Market ve kasalarda para üstü hesabının zorlaşması, bozuk para stoklama zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

KASALARDA SIKÇA DUYULAN SORU: "KARTLA ÖDEME ŞANSINIZ VAR MI?"

Nakit ödeme yapmak isteyen tüketicilerin birçoğu, kasada nakit üstü para bulunamaması ya da ödemenin pratik olmaması nedeniyle alternatif yollara yöneliyor. Bu durum, günlük alışverişlerde esnaf ve müşteri arasında sıkça:

"Nakit ödemek istiyorum ama üstü yoksa kartla ödeme şansım olur mu?"

sorusunun sorulmasına yol açıyor. İşletmeler de bozuk para tedarik etmekte zorlandıkları için müşterilerini doğrudan temassız veya çipli kart kullanımına yönlendiriyor.

DİJİTAL ÖDEMELER GÜNLÜK YAŞAMIN MERKEZİNE YERLEŞTİ

Alım gücündeki değişim ve fiyat artışlarıyla birlikte kart kullanımı sadece büyük harcamalarda değil, en küçük tutarlı alışverişlerde bile birincil ödeme aracı haline geldi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri ve piyasa gözlemleri, temassız ödemelerin ve mobil bankacılık kanallarının nakit paranın yerini aldığını gösteriyor. Nakit para taşıma oranının düşmesiyle birlikte piyasadaki bozuk para devir daimi her geçen gün daha da azalıyor.