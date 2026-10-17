Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin kurallara aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezaları artırıldı. Daha önce 2 bin lira olan söz konusu cezalar, yeni düzenlemeyle 12 bin 758 liraya çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma kapsamında taşımacılık kurallarını ihlal eden ATP İşletme Yetki Belgesi sahibine ve onay kuruluşuna 12 bin 758 lira idari para cezası uygulanacak.

Bozulabilir gıda taşımacılığında kullanılan özel nakliye ekipmanının mevzuata uygun olmaması durumunda da aynı tutarda ceza kesilecek. ATP İşletme Yetki Belgesi sahibi merkezler ve onay kuruluşunda yönetmeliğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde de 12 bin 758 lira idari para cezası uygulanacak.