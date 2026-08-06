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BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C.
BOZÜYÜK
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI


ESAS NO : 2026/67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-163-164-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-165-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-199-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224

Bilecik ili Bozüyük ilçesi Dodurga Beldesi sınırları içerisinde Dodurga Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde ve Bilecik ili Pazaryeri ilçesi Bilecik İl Özel İdaresi sınırları içerisinde bulunan Bilecik İl Özel İdaresi'nin mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 25/06/2026

 

Dosya No İl İlçe Köy/Mah Ada Parsel Davalılar
2026/67 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 1670 Aysel Oğul,İsmail Oğul,Safiye Özkul Sadettin Karaman,Hatice Gökçe
2026/68 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2009 Mustafa Topal,Ahmet Topal,Ayşe Erik
2026/69 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2010 Fatma Kışçı
2026/70 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2029 Abdurrahman Kışçı, Mehmet Kartal, Selim Kartal, Gülşen Yetim
Hatice Kenar, Şerife Tuncay, Gülsüm Ayaz, Ali Ardıç
Şerife Öztiftik, Ummahan Tuna, Mehmet Ali Ceylan, Fatma Kışçı
Gülsüm Kayacık, İbrahim Kışçı, Ahmet Kışçı, Ummuhan Yetim
Muharrem Kışçı, Hasan Hüseyin Kışçı, Arif Kışçı, Havva Kışçı
Bekir Kışçı, Halil Kartal, Ayşe Kartal, Bekir Kartal
Atlan Kartal, Dilek Kartal, Mustafa Kartal, Ayşe Yaşar
Gülsüm Şinik, Ali Açıkbaş, Ümmühan Bakkal Ayşemen Özdemir
2026/71 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2031 Fatma Kışçı, Gülsüm Kayacık, İbrahim Kışçı, Ahmet Kışçı
Ummuhan Çetin, Muharrem Kışçı, Hasan Hüseyin Kışçı, Arif Kışçı
Havva Kışçı, Bekir Kışçı
2026/72 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2048 Emine Erdem,Fadime Kırtıl,Halit Erdem
2026/73 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2053 İsmail Akar, Hatice Akar, Nazife Tıkız, Saniye Soycan
Hilmiye Akar, Nurdan Akar Demir, Semih Yıldırım Akar
2026/74 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2105 Emine Kavak, Naci Kurt, Aykut Kurt Altan Kurt, Remziye Bağcı
Nurten Özcan, Vildan Bayrak, Ayşe Duran Rıdvan Bağcı, Yusuf Kurt
Selma Demirli, Kıymet Kurt
2026/75 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2131 İbrahim, Ayşe Yılmaz, Gülsüm Bör, Hüseyin Bayırlı
İbrahim Bayırlı, İbrahim Bayırlı, İsmigül Bayırlı, Lütfü Yiyen
Mehmet Bayırlı, Sezai Bayırlı, Tuğba Yiyen, Yasemin Şurabatır
2026/76 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2156 Mehmet Yıldız,Fatma Yıldız
2026/77 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2157 Mehmet Dordu, Selim Dordu, , Tülay Dordu
Mehmet Ali Dordu, Ali Osman Dordu, Mehmet Ali Dordu, Fatma Özen Arif Dordu
Medine Çulcu, Mehmet Dordu, Mustafa Dordu
2026/78 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2159 Saniye Can, Haydar Can, Gülüzar Can, Emine Can
Sultan Övet, Daimi Can, Filiz Can, Ercan Can
2026/79 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2161 Ummuhan Cambaz
2026/80 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2162 Halil Çapar, Halil Kayacan, Hatice Yavuz, Ali Osman Çapar
Gülsüm Çapar, Hatice Tuncay, Meryem Magunacı, Murat Çapar
2026/81 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2163 Memiş Kara,Fatma Özyılmaz Sema Keskin,
2026/82 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2173 Mehmet Dordu, Tülay Dordu, Mehmet Ali Dordu, Ahmet Dordu
Ali Osman Dordu, Fatma Özen, Arif Dordu, Medine Çulcu
Mehmet Dordu, Mustafa Dordu
2026/83 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4224 Hasan Sinan
2026/84 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4244 Ayşe Yalçın,Resul Yalçın,Abdullah Yalçın,Serap Yalçın
2026/85 Bilecek Bozüyük Dodurga 0 4252 Orhan Atabek
2026/86 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4253 Şerife Taş,Gülşen Köse,Fatma Akgül,Hatice Taş
2026/87 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4260 Osman Uyar, Fatma Yalçın, Hatice Kozpınar, Emine Uyar
Mustafa Uyar, Abdullah Uyar, İsmail Uyar
2026/88 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4261 Esma Can,Sebile Kaba,Ummahan Özay,Şerife Can,Veli Can,Mustafa Can,Dilek Kartal
2026/89 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4263 Şerife Kinti, Mehmet Ali Türk, Mehmet Ali Dordu, Melahat Dordu
Fatma Kinti Emine Derepınar, Mustafa Kinti, Hüseyin Kinti, Zübeyde Temel
2026/90 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4264 Ahmet Yavuz, Havva Yavuz, Abdullah Yavuz, Ali Yavuz
Ömer Yavuz, Ayşe Yavuz, Mustafa Yavuz, Kezban Büker
Selçuk Yavuz, Ahmet Yavuz
2026/91 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4268 Dilek Özay,Arif Gökkaya
2026/92 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4287 Mehmet Kartal,Selim Kartal,Gülşen Yetim,Hatice Kenar,Şerife Kartal
2026/93 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4288 Meliha Turan, Mehmet Vatan, Hüseyin Vatan, Ahmet Vatan
Ayşe Beysil, Fatma Vatan, Habibe Vatan, Kadriye Vatan
Hamide Peker, Alime Erbey, Fatma Arslan, İsmail Vatan
2026/94 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4289 Keziban Berber, Havva Oğuz, İsmail Berber, Ümmügülsüm Aldemir
Neslihan Tuna, İsmail Serkan, Süleyman Berber, Havva Berber
Ali Osman Berber, Yüksel Berber, Mestan Berber
2026/95 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4291 Ayşe Baş, Kezban Özmen, Nuri Baş, Mustafa Baş
Havva Erkılıç, Özlem Uzun, Ayşen Düzçeker, Hasan Hüseyin Baş
Memiş Baş, Ömer Baş, Semiha Baş, Hasan Hüseyin Baş
Merve Baş, Halime Değirmenci, Eyüp Değirmenci, Halil Değirmenci
Veysel Değirmenci, Osman Köse, Arif Köse, Hacer Köse
Medine Kösemen
2026/96 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4565 Fatma Arıkan,Zeliha Üstün,Ummuhan Kışçı,Ümmügülsüm Cesur,Recep Cabi
2026/97 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4577 İbrahim Kanık
2026/98 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4694 İsmail Marmara
2026/99 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4695 Kezban Şan,Medine Tercan,Arif Kahveci,Ayşe Kayaoluk,Hasan Hüseyin Kahveci
2016/100 Bilecik Bozüyük Mithatpaşa 141 1 Şerife Uyar,Ayşe Şahan,Fatma Civelek,Mustafa Uyar,Alpaslan Uyar
2026/101 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5684 Meryem Erol, Şaban Erol, Fatma Erol, Nedim Erol
Nebi Erol, Fatma Bayrakçı, Ayşe Yılmaz, Şakir Erol
Halil Erol, Sadiye Ayhanoğlu, Abdullah Topal
2026/102 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5685 Mehmet Erol, İbrahim Erol, Hatice Çetin, Hüseyin Adıgüzel
Ayhan Adıgüzel, Orhan Adıgüzel
2026/103 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5686 Nazif Erol, Adem Erol, Fetiye Emirce, Hanife Çalış
Ahmet Çakır, Hatice Çakır, İsmail Çakır
2026/104 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5911 Fatma Çırak,Muharrem Kuş,Halil Kuş,Hamit Kuş,Gülcan Yıldırım,Gülnur Uzun
2026/105 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5912 Halime Demirbaş, Şaban Demirbaş, Hafize Pehlivan, Şükrü Demirbaş
Ahmet Demirbaş, Feride Uzun, Yusuf Demirbaş, Hafize Çırak
Fatme Mayar, Emine Demirbaş
2026/106 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5913 Mehmet Dere
2026/107 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5914 Fatme Mayar,Hafize Çırak,Yusuf Demirbaş,Feride Uzun,Ahmet Demirbaş
2026/108 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5917,5951,5963,5968,5973,5994 Nuri Çırak, Yusuf Çırak, Hüseyin Çırak, Adem Çırak
Habibe Can, Fatma Çırak, Harun Çırak, Vildan Şen
2026/109 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5927 Meryem Çetin
2026/110 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5932 Ahmet Turhan,Yusuf Turhan
2026/111 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5933 Hatice Nar, Mehmet Nar, Hatice Al, Asiye Şabul
Halil İbrahim Nar, Ayşe Kuş, Meryem Çetin, Fatma Avcı
Hanife Kestane, Muhittin Dündar, Alattin Dündar, Fatma Kulaksız
Yakup Dündar, Güler Dündar, Fulya Dündar
2026/163 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6426 Osman Uyar, Fatma Yalçın, Hatice Kozpınar, Emine Uyar
Mustafa Uyar, Abdullah Uyar, İsmail Uyar
2026/164 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5928 Fatma Çırak,Muharrem Kuş,Halil Kuş,Hamit Kuş,Gülcan Yıldırım,Gülnur Uzun
2026/112 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5942 Osman Çelik
2026/113 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5944 Ayşe Ertan, Ayşe Gülen, Emine Eser, Fatma Akay
Fatma Fidan, Hatice Kar, Hayriye Uyan, Kader Kar
Mehmet Kar, Meryem Kar, Mustafa Keçeci, Sabattin Keçeci
Selahattin Kar, Sevim Sönmez, Sevinç Çetinkaya, Zekeriya Kar
Zeki Kar, Zekiye Yılar, Mehmet Kar
2026/114 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5953 Halit Pehlivan
2026/115 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5954,6076,6081 Ahmet Pehlivan, Emine Selami, Fatma Turhan, İzzet Demirbaş
Kadriye Demirbaş, Meliha Çapraz, Meryem Turhan, Meryem Yılmaz
Mustafa Pehlivan, Recep Demirbaş, Şaban Yıldız, Zeliha Kortel
Hüseyin Pehlivan
2026/116 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5961,5962 Ahmet Selvi, Hasan Yıldız, İbrahim Yıldız, Kadirye Metin
Nefise Can, Şaban Yıldız, Zahide Pehlivan, Zübeyde Köse
Hafize Mayar
2026/117 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5967 Ayşe Güney,Mehmet Dere,Nuri Demirbaş,Osman Demirbaş,Şerif Dere,Zeynep Tuna
2026/118 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5993,5999 Basri Mayar,Ömer Mayar
2026/119 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5996 Ayşe Yılmaz,Meryem Demir,Zeki Çırak,Mehmet Çırak
2026/120 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6058 Cemalettin Yetim, Emine Kurt, Enes Yetim, Gülçin Yetim
Nurdan Belen, Sadife Yetim, Şerafettin Yetim
2026/121 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6059,6061 Seyfettin Yetim,Ayşe Kaptan,Hatice Çelik,Mustafa Yetim,Sebahat Çelik
2026/122 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6072 Abdullah Gül, Adem Erdoğan, Ahmet Dere, Ahmet Erduğan
Aşkın Öztürk, Aydın Onur Çetin, Ayhan Dere, Ayhan Önder Çetin
Ayşe Gül, Ayşe Gül, Ayten Dere, Elif Astan
Elif Erduğan, Emine Güneş, Emine Öksüz, Emine Unutmaz Erol Çetin
Esma Firdevs Yücel, Fatma Gül, Firdevs Özturhan, Hasan Çetin
Hüseyin Çetin, İbrahim Gül, İhsan Tok, Kasım Gül
Kemal Dere, Kenan Tok, Meryem Karademir, Murat Doruk
Mustafa Dardere, Nuray Şahin, Pınar Tok, Recep Öksüz
Rukiye Aydın, Safiye Dardere, Sedat Dardere, Sevim Uslu
Şaban Gül, Şerife Erduğan, Şükriye Maden, Tahir Gül
Tevfik Erduğan, Ümmügülsüm Sude Gül, Zeynep Erduğan, Zeynep Yeni
Zeynep Yılmaz
2026/123 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6079 Nazif Doğan
2026/124 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6080,6083 Emine Perçin, Fatma Selami, Hasan Pehlivan, Hava Diyarbekir
İbrahim Pehlivan, İsmail Pehlivan, Kadriye Tüfekçi, Sevgi Baytaş
Zahide Pehlivan, Zehra Selami, Zeynep Yılmaz, Hasan Pehlivan
2026/125 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6092 Fatma Taşcı, Gülsüm Olgun, Hasan Olgun, Havva Göç
Hüseyin Olgun, İsmihan Göç, Mevlide Uzer, Şerif Demirtaş
2026/126 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6093,6094 Musa Yağcı
2026/127 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6095 Ayşe Yetim, Fatma Uşak, Fikriye Yılmaz, Hatice Kadah
Mustafa Al, Necati Al, Yusuf Çakır
2026/128 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6096 Hüseyin Öztürk
2026/129 Bilecik Bozüyük Doduırga 0 6098 Ayşe Kartal, Ayşe Yağcı, Fatma Karakaş, Halil Yağcı
Osman Yağcı, Osman Yağcı, Selim Yağcı, İsmail Yağcı
Şerife Yağcı
2026/130 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6109 Süleyman Aksoy
2026/131 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6161 Ali Aksoy,Havva Köroğlu,Mustafa Yağız,Ümmügülsüm İyan,Emir Yağız
2026/132 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6186 Ali Cengiz, Ali Ercan, Alime Oğuz, Arif Ercan
Ayşe Kozpınar, Fatma Ayvaz, Fatma Ercan, Mehmet Cengiz
Osman Cengiz, Şerife Yavuz, Yasemin Sabanca, Osman Ercan
2026/133 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6187 Ali Aksoy,Havva Köroğlu,Ümmügülsüm İyan,Şerife Aksoy
2026/134 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6189 Ayşe Dordu, Bekir Küçük, Emine Üstün, Gülsüm Küçük
Kadiriye Akar, Kezban Öz, Mehmet Küçük, Havva Küçük
2026/135 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6190 Ali Kanık, Ayşe Domanıçlı, Celal Kanık, Güler Düdükçü
İbrahim Kanık, İrfan Kanık, Kezban Çetin, Medine Kanık
Mehmet Kanık, Osman Kanık, Sadife Kanık, Kezban Kanık
2026/136 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6191 Ali Osman Özmen, Ayşe Kandamar, Emine Uzun, Gülsüm Yüce
Halil Özmen, Hasan Hüseyin Şinik, Hatice Marmara, Hava Şen
2026/137 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6192 Arif Güney, Fatma Keskin, Halime Göktürk, İsmihan Aydın
Mehmet Keskin, Şahin Çetiz, Zeliha Çetiz
2026/138 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6209 Halil Oğuz,Hasan Oğuz,Havva Özer
2026/139 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6214 Fatma Akgül, Halil Akgül, Hava Can, Keziban Düdükçü
Mehmet Akgül, Nazife Cambaz, Osman Akgül, Selime Aykanat
Selime Yücesan, Ahmet Akgül, Hakkı Akgül
2026/140 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6215 Abdullah İlhan,Gülsüm Gür,İlyas İlhan,Kezban Oral,Selime Dinç,Sevim İlhan
2026/141 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6216 Ali Ulus, Gülsüm Arslan, Halil Civelek, Halil İbrahim Küplü
Hüseyin Küplü, İsmail Serkan Berber, Murat Küplü, Mustafa Ulus
Nazife Nur Ulus, Neslihan Tuna, Selime Kozpınar
2026/142 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6217 Ayşe Ercan, Gülsüm Küçük, Halime Küçük, Hasan Hüseyin Köroğlu
İsmail Köroğlu, Medine Köse, Mustafa Köroğlu, Selime Köroğlu
2026/143 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6232 Mehmet Kabasakal,Mustafa Bağcı, Orhan Kabasakal
2026/144 Bilecik Bozüyük Dodurga  0 6271 Selim Arda
2026/145 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6272 Abdullah Ercan, Ali Beylerbeyi, Ali Ercan, Alime Oğuz
Arif Ercan, Ayşe Ercan, Ayşe Kozpınar, Ayşe Taş
Cengiz Üstün, Emine Özdemir, Fatma Ayvaz, Fatma Demirkol
Fatma Ercan, Hasan Üstün, Havva Cengiz, Havva Temel
İraze Tunç, Kezban Kayacık, Medine Aydemir, Medine Uyar
Recep Üstün, Şerife Yavuz, Ummuhan Doğan, Ümmühan Engin
Yasemin Sabanca, Mustafa Ercan
2026/146 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6274,6452 Abdullah Ercan, Ahmet Uyar, Ali Beylerbeyi, Ali Cengiz
Ali Ercan, Ali Okan Oğul, Alime Oğul, Arif Cengiz
Arif Ercan, Ayşe Kozpınar, Ayşe Taş, Cengiz Üstün
Emine Bahçıvan, Emine Özdemir, Fatma Ayvaz, Fatma Demirkol
Fatma Ercan, Fatma Kara, Halime İncesu, Hasan Üstün
Havva Cesur, Havva Temel, Hayriye Oğul, İraze Tunç
İsmail Oğul, Kadiriye Şimşek, Kezban Kayacık, Medine Aydemir
Mehmet Cengiz, Mevlide Kaba, Osman Cengiz, Osman Uyar
Özlem Gödelek, Recep Üstün, Şerife Kızılyar, Şerife Yavuz
Ummuhan Doğan, Ümmühan Engin, Yasemin Sabanca, Mustafa Ercan
2026/147 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6281 Cemile Atak, Hüseyin Kurca, Hüseyin, Özel
MenderesÖzel, Meryem Kanık, Mustafa Kurca, Osman Nuri Kurca
Şükran Kozpınar
2026/148 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6282 Recep Kayaoluk
2026/149 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6290 Gülsüm Altun,Halil Tezcan,Hüseyin Tezcan,Neslihan Tunç
2026/150 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6383 Osman Sarı
2026/151 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6386 Havva Akdemir,Himmet Demirtaş,Muharrem Demirtaş,Osman Demirtaş,Recep Demirtaş
2026/152 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6387 Abtullah Timar,Ahmet Timur,Alime Deniz,Arif Timur,Emine Timur,Fatma Cengiz,Havva Cengiz,Osman Timur,Ümmügülsüm Arda,Fatma Timur
2026/153 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6396 Ayşe Durmuş, Gülsüm Aldemir, H. Hüseyin Durgun, Hatice Kayaoluk
Hüseyin Kahveci, İbrahim Kahveci, Kezban Ayvaz, Mahmut Kahveci
Meryem Özkan, Osman Oral, Saadettin Arık, Selim Arık
Ümüksün Sabanca, Zeliha Kurca, Mahmut Sert
2026/154 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6399 Abdullah Muslu,Fatma Muslu,Mustafa Muslu,Tuğba Tercan
2026/155 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6403 Alişan Çetin,Betül Çetin,Emine Çetin,Gülsüm Akdeniz,Hacer Köse,İsmail Çetin
2026/156 Bilecik Bilecik Dodurga 0 6406 Emine Oğuz,Fadime Yalçın,Hüseyin Özel,Hüseyin Yıldırım,Kezban Çapar,Medine Yüksel,Selim Yıldırım,Ummuhan Ardıç
2026/165 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6382 Ali Cengiz, Ali Ercan, Alime Oğuz, Arife Ercan
Ayşe Kozpınar, Fatma Ayvaz, Fatma ercan, Mehmet Cengiz
Osman Cengiz, Şerife Yavuz, Yasemin Sabanca, Osman Ercan
2026/175 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 155,156 13,12 Ali Riza Kayıhan, Arzu Beler, Beybulat Beler, Elif Beler
Eşref Beler, Fatma Çelik, Fatma Muslu, Hakan Ak
Halil Ak, Hüseyin Kayıhan, Makbule Rehber, Marziye Kayıhan
Metin Ak, Nazmiye İmre, Necmettin Ak, Nuray Ayan
Nurdan Getiren, Özcan Kayıhan, Ramazan Beler, Seyfettin Ak
Şeref Beler, Ummuhan Ak, Ümmü Beler, Ramazan Beler
Sedef Ak
2026/176 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 157 51 Hülya Turhan, Kumru Sarı, Murat Aksoy, Remziye Gündüz
Remziye Meşe, Hasan Hüseyin Aksoy
2026/177 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 157 158 162 53,73 35 96 Arzu Başyiğit, Arzu Yavuz, Ayşe Akın, Ayşe Olgun
Dilek Nur Kırçiçek, Emine Özüm, Fatma Kahraman, Fikriye Başyiğit
Gökhan Eyüp Kahraman, Hacer Uslu, Handan Yıldız, Hava Özüm
Kaan Hakan Kahraman, Kader Erdoğan, Kadriye Özen, Mevsime Çelik
Murat Taşpınar, Mürüvet Taşpınar, Nermin Taşpınar, Onur Başyiğit
Öğünç Poyraz, Özleyiş Poyraz, Remzi Başyiğit, Sakine Çelik
Saliha Turhan, Sayime Yeni, Sebile Gençer, Senem Piliç
Sevgi Gökçe, Şaban Başyiğit, Şaban Başyiğit, Şafiye Oktay
Şahin Başyiğit, Şengül Cihan, Şerife Başyiğit, Şükriye Özpınar
Tayyibe Canbaz, Türkan Başyiğit, Fadime Taşpınar, Hatice Kahraman
Mustafa Başyiğit, Salim Başyiğit, Yakup Başyiğit
2026/178 Bilecik  Pazaryeri Küçükelmalı 157 66 Özgür Otopark İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi
2026/179 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 158 31 Sebahattin Acar
2026/180 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 158 41 Arzu Aka
2026/181 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 158 55 Hakkı Yılmaz, Hikmet Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Mukadder Orta
Nuri Yılmaz, Osman Yılmaz, Ömer Yılmaz, Özcan Yılmaz
Sadife Çelik, Süleyman Yılmaz, Ümmü Yılmaz
2026/182 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 161 44 Nurzade Akbaş
2026/183 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 162,165 92,53 Baki Mutlu,Erdal İmre,Güngör Mutlu,Nuran Loka,Şerif Mutlu
2026/184 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 162 93 Sinan Mutlu
2026/185 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 162 95 Mustafa Konur
2026/186 Bilecik      Pazaryeri Küçükelmalı 165 22 Nuran Konur
2026/187 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 165 28 Esra Duman,Hayrettin Sürek,Şaziye Muka,Yusuf Sürek
2026/188 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 165 30 Ahmet Kocabaş,Ahmet Kocabaş,Ayşe Kocabaş,Sedef Yeni,Necmi Kocabaş
2026/189 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 165,167 31,73 Asiye Koyuncu,Ayşegül Arslan,Emine Konur,Hasan Konur,Hüseyin Konur,Nuri Hüdaverdi Konur 
2026/190 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 166 14 İsmail Çelik,Özgür Çelik,Özkan Çelik,Saniye Sarı,Ümmühan Öztürk,Zeynep Çelik
2026/191 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 166 27 İlyas Kayahan
2026/192 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 166 56,61,62 Arzu Beler,Beybulat Beler,Elif Beler,Eşref Beler,Fatma Çelik,Nazmiye İmre,Nuray Ayan,Nurdan Getiren,Şeref Beler,Ümmü Beler,Ramazan Beler
2026/193 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 166 66 Ahmet Saka,Ali Ramiz Saka,Havva Küçük,Nezehat Avşar
2026/194 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 166 69 Selim Atlı
2026/195 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 167 17 Ahmet Kocabaş,Ayşe Kocabaş,Sedef Yeni,Necmi Kocabaş
2026/196 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 167 20 Gülşen Yenier,Nayime Çelik,Ömer Çelik,Samiye Başbudak
2026/197 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 167 64 Arzu Beler, Beybulat Beler, Elif Beler, Eşref Beler
Fatma Çelik, Galip Olgun, Hatice Yılmaz, Nazmiye İmre
Nuray Ayan, Nurdan Getiren, Osman Olgun, Ramazan Beler
Saniye Ceyhan, Selim Olgun, Sevim Ak, Şeref Beler
Turhan Konur, Ümmü Beler, Zekiye Konur, Ramazan Beler
Ummuhan Konur
2026/198 Bilecik  Pazaryeri Küçükelmalı 167 69 Fatma Özkarlı,Firdevs İmre,Mehmet Sarı,Ümmühan Saka,Osman Sarı  
2026/199 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 168 11 Yaşar Çelik
2026/200 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 168 63 Emir Aksoy, Fatma Sevim, Gülsüm Çelik, Halil İbrahim Aksoy
Huriye Özdil, Sadettin Aksoy, Halime Aksoy
2026/201 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 169 9 Ayşe Aynigül,Ayşegül Kocabaş,Ertugral Aynigül,Fevziye Aka,Hatice Kayahan,İbrahim Aynigül,Mehmet Aynigül,Naciye Aydın,Şenol Aynigül,Ali Osman Aynigül,Mustafa Aynigül
2026/202 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 169 10 Ertugral Aynigül,Mehmet Aynigül,Naciye Aydın,Mustafa Aynigül
2026/203 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 169 11 Ayşe Aynigül, Ayşegül Kocabaş, Fevziye Aka, Hatice Kayahan
İbrahim Aynigül, Şenol Aynigül, Ali Osman Aynigül
2026/204 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 169 12 Elif Atlı,Fatma Sürek,Hayri Malkoç,İlker Malkoç,Mustafa Konur,Selime Olgun,Ülkü Atılkan
2026/205 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 169 13 Hatice Yılmaz
2026/206 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 27 Fevzi Çelik, Halime Baygın, Hatice Çavdar, Nazmi Çelik
Refiye Sah, Remzi Çelik, Revasiye Çelik, Ayşe Çelik
2026/207 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 28 Ahmet Çelik,Selime Avcı,Sevgi Üzer,Sevim Kıran,Kerime Avcı,Mehmet Çelik,Şükriye Çelik
2026/208 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 29 Halil İbrahim Çakır
2026/209 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 31,36 Dilek Akşehir, Ercan Güneş, Ergün Güneş, Ersin Güneş
Naciye Güneş, Necmettin Güneş, Nurcan Yavuz, Okan Güneş
Recep Güneş, Rümeysa Güneş, Sevcan Yılmaz, Sevim Güneş
Seyfettin Güneş, Nazim Güneş, Necmi Güneş
2026/210 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 32 Fatma Özgül,İsmail Demir,Selime Demir
2026/211 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 35 Bedriye Benli, Günnur Dündar, Hanife Geyik, Hayri Çavdar
İlknur Polat, Kadriye Turhan, Nurettin Çavdar, Semra Çavdar
Mehmet Çavdar,
2026/212 Bilecik Pazaryeri Bahçesultan 105 5 Emine Güven,Halil Can,Hasan Can
2026/213 Bilecik Pazaryeri Bahçesultan 105 9 Sedat Can
2026/214 Bilecik Pazaryeri Bulduk 116 7 Emine Çolak,Hasiye Karadayı,Sadık Er,Sadullah Er,Hatice Er
2026/215 Bilecik Pazaryeri Bulduk 116 10 Emine Çolak,İsmail Çolak,Nail Çolak,Ahmet Çolak
2026/216 Bilecik Pazaryeri Bulduk 116 12 Adil Özen,Ahmet Er,Aynur Özen,Ayşe Er,Davut Er,Ekin Çağdaş Er,Emek Er,Emin Özen,Emine Aslan,Fatma Üretme,Harun Er,Hüseyin Özen,İsmail Özen,Mehmet Er,Safet Özen,Seviye Er,Şaziye Eren,Necibe Er
2026/217 Bilecik Pazaryeri Bulduk 116 13 Ahmet Avşar, Fikret Avşar, Hatice Beysir, Hikmet Bayram
Nazmiye Ayhan, Nihat Avşar, Remziye Yörük, Sevgi Yangın
2026/218 Bilecik Pazaryeri Bulduk 116 14 Sinan Mutlu
2026/219 Bilecik Pazaryeri Kınık 132 1 Fatma Ayas,Fevziye Oruç,Harun Oruç,İsmail Oruç,Remziye Oruç,Ahmet Oruç
2026/220 Bilecik Pazaryeri Kınık 132 6 Fehmi Topal, Filiz Büyükvardar, İsra Kevser Topal, Nefise Topal
Nesibe Emir, Samiye Orhan, Ümügül Topal
2026/221 Bilecik Pazaryeri Kınık 132 7 Nazif Demir,Nazmiye Şen,Nuri Demir
2026/222 Bilecik Pazaryeri Kınık 133 8 Kadir Kılınç,Sadiye Tuna,Samiye Yıldızlı,Selma Biçer,Zehra Kılınç,Hüseyin Kılınç
2026/223 Bilecik Pazaryeri Kınık 133 9 Ahmet Avşar, Fikret Avşar, Hatice Beysir, Hikmet Bayram
Nazmiye Ayhan, Nihat Avşar, Remziye Yörük, Sevgi Yangın
2026/224 Bilecik Pazaryeri Kınık 133 11 Aliye Özdemir, Emine Öksüz, Esma Karabulut, Hacer Eren
Saime Desticioğlu, Sema Koç, Serpil Çoban, Sibel Çakmak
Tahir Eren, Ufuk Eren, Umut Eren, İbrahim Eren

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