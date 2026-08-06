BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
BOZÜYÜK
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-163-164-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-165-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-199-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224
Bilecik ili Bozüyük ilçesi Dodurga Beldesi sınırları içerisinde Dodurga Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde ve Bilecik ili Pazaryeri ilçesi Bilecik İl Özel İdaresi sınırları içerisinde bulunan Bilecik İl Özel İdaresi'nin mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 25/06/2026
|Dosya No
|İl
|İlçe
|Köy/Mah
|Ada
|Parsel
|Davalılar
|2026/67
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|1670
|Aysel Oğul,İsmail Oğul,Safiye Özkul Sadettin Karaman,Hatice Gökçe
|2026/68
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2009
|Mustafa Topal,Ahmet Topal,Ayşe Erik
|2026/69
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2010
|Fatma Kışçı
|2026/70
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2029
|Abdurrahman Kışçı, Mehmet Kartal, Selim Kartal, Gülşen Yetim
Hatice Kenar, Şerife Tuncay, Gülsüm Ayaz, Ali Ardıç
Şerife Öztiftik, Ummahan Tuna, Mehmet Ali Ceylan, Fatma Kışçı
Gülsüm Kayacık, İbrahim Kışçı, Ahmet Kışçı, Ummuhan Yetim
Muharrem Kışçı, Hasan Hüseyin Kışçı, Arif Kışçı, Havva Kışçı
Bekir Kışçı, Halil Kartal, Ayşe Kartal, Bekir Kartal
Atlan Kartal, Dilek Kartal, Mustafa Kartal, Ayşe Yaşar
Gülsüm Şinik, Ali Açıkbaş, Ümmühan Bakkal Ayşemen Özdemir
|2026/71
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2031
|Fatma Kışçı, Gülsüm Kayacık, İbrahim Kışçı, Ahmet Kışçı
Ummuhan Çetin, Muharrem Kışçı, Hasan Hüseyin Kışçı, Arif Kışçı
Havva Kışçı, Bekir Kışçı
|2026/72
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2048
|Emine Erdem,Fadime Kırtıl,Halit Erdem
|2026/73
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2053
|İsmail Akar, Hatice Akar, Nazife Tıkız, Saniye Soycan
Hilmiye Akar, Nurdan Akar Demir, Semih Yıldırım Akar
|2026/74
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2105
|Emine Kavak, Naci Kurt, Aykut Kurt Altan Kurt, Remziye Bağcı
Nurten Özcan, Vildan Bayrak, Ayşe Duran Rıdvan Bağcı, Yusuf Kurt
Selma Demirli, Kıymet Kurt
|2026/75
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2131
|İbrahim, Ayşe Yılmaz, Gülsüm Bör, Hüseyin Bayırlı
İbrahim Bayırlı, İbrahim Bayırlı, İsmigül Bayırlı, Lütfü Yiyen
Mehmet Bayırlı, Sezai Bayırlı, Tuğba Yiyen, Yasemin Şurabatır
|2026/76
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2156
|Mehmet Yıldız,Fatma Yıldız
|2026/77
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2157
|Mehmet Dordu, Selim Dordu, , Tülay Dordu
Mehmet Ali Dordu, Ali Osman Dordu, Mehmet Ali Dordu, Fatma Özen Arif Dordu
Medine Çulcu, Mehmet Dordu, Mustafa Dordu
|2026/78
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2159
|Saniye Can, Haydar Can, Gülüzar Can, Emine Can
Sultan Övet, Daimi Can, Filiz Can, Ercan Can
|2026/79
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2161
|Ummuhan Cambaz
|2026/80
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2162
|Halil Çapar, Halil Kayacan, Hatice Yavuz, Ali Osman Çapar
Gülsüm Çapar, Hatice Tuncay, Meryem Magunacı, Murat Çapar
|2026/81
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2163
|Memiş Kara,Fatma Özyılmaz Sema Keskin,
|2026/82
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|2173
|Mehmet Dordu, Tülay Dordu, Mehmet Ali Dordu, Ahmet Dordu
Ali Osman Dordu, Fatma Özen, Arif Dordu, Medine Çulcu
Mehmet Dordu, Mustafa Dordu
|2026/83
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4224
|Hasan Sinan
|2026/84
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4244
|Ayşe Yalçın,Resul Yalçın,Abdullah Yalçın,Serap Yalçın
|2026/85
|Bilecek
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4252
|Orhan Atabek
|2026/86
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4253
|Şerife Taş,Gülşen Köse,Fatma Akgül,Hatice Taş
|2026/87
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4260
|Osman Uyar, Fatma Yalçın, Hatice Kozpınar, Emine Uyar
Mustafa Uyar, Abdullah Uyar, İsmail Uyar
|2026/88
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4261
|Esma Can,Sebile Kaba,Ummahan Özay,Şerife Can,Veli Can,Mustafa Can,Dilek Kartal
|2026/89
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4263
|Şerife Kinti, Mehmet Ali Türk, Mehmet Ali Dordu, Melahat Dordu
Fatma Kinti Emine Derepınar, Mustafa Kinti, Hüseyin Kinti, Zübeyde Temel
|2026/90
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4264
|Ahmet Yavuz, Havva Yavuz, Abdullah Yavuz, Ali Yavuz
Ömer Yavuz, Ayşe Yavuz, Mustafa Yavuz, Kezban Büker
Selçuk Yavuz, Ahmet Yavuz
|2026/91
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4268
|Dilek Özay,Arif Gökkaya
|2026/92
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4287
|Mehmet Kartal,Selim Kartal,Gülşen Yetim,Hatice Kenar,Şerife Kartal
|2026/93
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4288
|Meliha Turan, Mehmet Vatan, Hüseyin Vatan, Ahmet Vatan
Ayşe Beysil, Fatma Vatan, Habibe Vatan, Kadriye Vatan
Hamide Peker, Alime Erbey, Fatma Arslan, İsmail Vatan
|2026/94
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4289
|Keziban Berber, Havva Oğuz, İsmail Berber, Ümmügülsüm Aldemir
Neslihan Tuna, İsmail Serkan, Süleyman Berber, Havva Berber
Ali Osman Berber, Yüksel Berber, Mestan Berber
|2026/95
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4291
|Ayşe Baş, Kezban Özmen, Nuri Baş, Mustafa Baş
Havva Erkılıç, Özlem Uzun, Ayşen Düzçeker, Hasan Hüseyin Baş
Memiş Baş, Ömer Baş, Semiha Baş, Hasan Hüseyin Baş
Merve Baş, Halime Değirmenci, Eyüp Değirmenci, Halil Değirmenci
Veysel Değirmenci, Osman Köse, Arif Köse, Hacer Köse
Medine Kösemen
|2026/96
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4565
|Fatma Arıkan,Zeliha Üstün,Ummuhan Kışçı,Ümmügülsüm Cesur,Recep Cabi
|2026/97
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4577
|İbrahim Kanık
|2026/98
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4694
|İsmail Marmara
|2026/99
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|4695
|Kezban Şan,Medine Tercan,Arif Kahveci,Ayşe Kayaoluk,Hasan Hüseyin Kahveci
|2016/100
|Bilecik
|Bozüyük
|Mithatpaşa
|141
|1
|Şerife Uyar,Ayşe Şahan,Fatma Civelek,Mustafa Uyar,Alpaslan Uyar
|2026/101
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5684
|Meryem Erol, Şaban Erol, Fatma Erol, Nedim Erol
Nebi Erol, Fatma Bayrakçı, Ayşe Yılmaz, Şakir Erol
Halil Erol, Sadiye Ayhanoğlu, Abdullah Topal
|2026/102
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5685
|Mehmet Erol, İbrahim Erol, Hatice Çetin, Hüseyin Adıgüzel
Ayhan Adıgüzel, Orhan Adıgüzel
|2026/103
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5686
|Nazif Erol, Adem Erol, Fetiye Emirce, Hanife Çalış
Ahmet Çakır, Hatice Çakır, İsmail Çakır
|2026/104
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5911
|Fatma Çırak,Muharrem Kuş,Halil Kuş,Hamit Kuş,Gülcan Yıldırım,Gülnur Uzun
|2026/105
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5912
|Halime Demirbaş, Şaban Demirbaş, Hafize Pehlivan, Şükrü Demirbaş
Ahmet Demirbaş, Feride Uzun, Yusuf Demirbaş, Hafize Çırak
Fatme Mayar, Emine Demirbaş
|2026/106
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5913
|Mehmet Dere
|2026/107
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5914
|Fatme Mayar,Hafize Çırak,Yusuf Demirbaş,Feride Uzun,Ahmet Demirbaş
|2026/108
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5917,5951,5963,5968,5973,5994
|Nuri Çırak, Yusuf Çırak, Hüseyin Çırak, Adem Çırak
Habibe Can, Fatma Çırak, Harun Çırak, Vildan Şen
|2026/109
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5927
|Meryem Çetin
|2026/110
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5932
|Ahmet Turhan,Yusuf Turhan
|2026/111
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5933
|Hatice Nar, Mehmet Nar, Hatice Al, Asiye Şabul
Halil İbrahim Nar, Ayşe Kuş, Meryem Çetin, Fatma Avcı
Hanife Kestane, Muhittin Dündar, Alattin Dündar, Fatma Kulaksız
Yakup Dündar, Güler Dündar, Fulya Dündar
|2026/163
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6426
|Osman Uyar, Fatma Yalçın, Hatice Kozpınar, Emine Uyar
Mustafa Uyar, Abdullah Uyar, İsmail Uyar
|2026/164
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5928
|Fatma Çırak,Muharrem Kuş,Halil Kuş,Hamit Kuş,Gülcan Yıldırım,Gülnur Uzun
|2026/112
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5942
|Osman Çelik
|2026/113
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5944
|Ayşe Ertan, Ayşe Gülen, Emine Eser, Fatma Akay
Fatma Fidan, Hatice Kar, Hayriye Uyan, Kader Kar
Mehmet Kar, Meryem Kar, Mustafa Keçeci, Sabattin Keçeci
Selahattin Kar, Sevim Sönmez, Sevinç Çetinkaya, Zekeriya Kar
Zeki Kar, Zekiye Yılar, Mehmet Kar
|2026/114
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5953
|Halit Pehlivan
|2026/115
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5954,6076,6081
|Ahmet Pehlivan, Emine Selami, Fatma Turhan, İzzet Demirbaş
Kadriye Demirbaş, Meliha Çapraz, Meryem Turhan, Meryem Yılmaz
Mustafa Pehlivan, Recep Demirbaş, Şaban Yıldız, Zeliha Kortel
Hüseyin Pehlivan
|2026/116
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5961,5962
|Ahmet Selvi, Hasan Yıldız, İbrahim Yıldız, Kadirye Metin
Nefise Can, Şaban Yıldız, Zahide Pehlivan, Zübeyde Köse
Hafize Mayar
|2026/117
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5967
|Ayşe Güney,Mehmet Dere,Nuri Demirbaş,Osman Demirbaş,Şerif Dere,Zeynep Tuna
|2026/118
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5993,5999
|Basri Mayar,Ömer Mayar
|2026/119
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|5996
|Ayşe Yılmaz,Meryem Demir,Zeki Çırak,Mehmet Çırak
|2026/120
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6058
|Cemalettin Yetim, Emine Kurt, Enes Yetim, Gülçin Yetim
Nurdan Belen, Sadife Yetim, Şerafettin Yetim
|2026/121
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6059,6061
|Seyfettin Yetim,Ayşe Kaptan,Hatice Çelik,Mustafa Yetim,Sebahat Çelik
|2026/122
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6072
|Abdullah Gül, Adem Erdoğan, Ahmet Dere, Ahmet Erduğan
Aşkın Öztürk, Aydın Onur Çetin, Ayhan Dere, Ayhan Önder Çetin
Ayşe Gül, Ayşe Gül, Ayten Dere, Elif Astan
Elif Erduğan, Emine Güneş, Emine Öksüz, Emine Unutmaz Erol Çetin
Esma Firdevs Yücel, Fatma Gül, Firdevs Özturhan, Hasan Çetin
Hüseyin Çetin, İbrahim Gül, İhsan Tok, Kasım Gül
Kemal Dere, Kenan Tok, Meryem Karademir, Murat Doruk
Mustafa Dardere, Nuray Şahin, Pınar Tok, Recep Öksüz
Rukiye Aydın, Safiye Dardere, Sedat Dardere, Sevim Uslu
Şaban Gül, Şerife Erduğan, Şükriye Maden, Tahir Gül
Tevfik Erduğan, Ümmügülsüm Sude Gül, Zeynep Erduğan, Zeynep Yeni
Zeynep Yılmaz
|2026/123
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6079
|Nazif Doğan
|2026/124
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6080,6083
|Emine Perçin, Fatma Selami, Hasan Pehlivan, Hava Diyarbekir
İbrahim Pehlivan, İsmail Pehlivan, Kadriye Tüfekçi, Sevgi Baytaş
Zahide Pehlivan, Zehra Selami, Zeynep Yılmaz, Hasan Pehlivan
|2026/125
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6092
|Fatma Taşcı, Gülsüm Olgun, Hasan Olgun, Havva Göç
Hüseyin Olgun, İsmihan Göç, Mevlide Uzer, Şerif Demirtaş
|2026/126
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6093,6094
|Musa Yağcı
|2026/127
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6095
|Ayşe Yetim, Fatma Uşak, Fikriye Yılmaz, Hatice Kadah
Mustafa Al, Necati Al, Yusuf Çakır
|2026/128
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6096
|Hüseyin Öztürk
|2026/129
|Bilecik
|Bozüyük
|Doduırga
|0
|6098
|Ayşe Kartal, Ayşe Yağcı, Fatma Karakaş, Halil Yağcı
Osman Yağcı, Osman Yağcı, Selim Yağcı, İsmail Yağcı
Şerife Yağcı
|2026/130
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6109
|Süleyman Aksoy
|2026/131
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6161
|Ali Aksoy,Havva Köroğlu,Mustafa Yağız,Ümmügülsüm İyan,Emir Yağız
|2026/132
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6186
|Ali Cengiz, Ali Ercan, Alime Oğuz, Arif Ercan
Ayşe Kozpınar, Fatma Ayvaz, Fatma Ercan, Mehmet Cengiz
Osman Cengiz, Şerife Yavuz, Yasemin Sabanca, Osman Ercan
|2026/133
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6187
|Ali Aksoy,Havva Köroğlu,Ümmügülsüm İyan,Şerife Aksoy
|2026/134
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6189
|Ayşe Dordu, Bekir Küçük, Emine Üstün, Gülsüm Küçük
Kadiriye Akar, Kezban Öz, Mehmet Küçük, Havva Küçük
|2026/135
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6190
|Ali Kanık, Ayşe Domanıçlı, Celal Kanık, Güler Düdükçü
İbrahim Kanık, İrfan Kanık, Kezban Çetin, Medine Kanık
Mehmet Kanık, Osman Kanık, Sadife Kanık, Kezban Kanık
|2026/136
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6191
|Ali Osman Özmen, Ayşe Kandamar, Emine Uzun, Gülsüm Yüce
Halil Özmen, Hasan Hüseyin Şinik, Hatice Marmara, Hava Şen
|2026/137
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6192
|Arif Güney, Fatma Keskin, Halime Göktürk, İsmihan Aydın
Mehmet Keskin, Şahin Çetiz, Zeliha Çetiz
|2026/138
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6209
|Halil Oğuz,Hasan Oğuz,Havva Özer
|2026/139
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6214
|Fatma Akgül, Halil Akgül, Hava Can, Keziban Düdükçü
Mehmet Akgül, Nazife Cambaz, Osman Akgül, Selime Aykanat
Selime Yücesan, Ahmet Akgül, Hakkı Akgül
|2026/140
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6215
|Abdullah İlhan,Gülsüm Gür,İlyas İlhan,Kezban Oral,Selime Dinç,Sevim İlhan
|2026/141
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6216
|Ali Ulus, Gülsüm Arslan, Halil Civelek, Halil İbrahim Küplü
Hüseyin Küplü, İsmail Serkan Berber, Murat Küplü, Mustafa Ulus
Nazife Nur Ulus, Neslihan Tuna, Selime Kozpınar
|2026/142
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6217
|Ayşe Ercan, Gülsüm Küçük, Halime Küçük, Hasan Hüseyin Köroğlu
İsmail Köroğlu, Medine Köse, Mustafa Köroğlu, Selime Köroğlu
|2026/143
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6232
|Mehmet Kabasakal,Mustafa Bağcı, Orhan Kabasakal
|2026/144
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6271
|Selim Arda
|2026/145
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6272
|Abdullah Ercan, Ali Beylerbeyi, Ali Ercan, Alime Oğuz
Arif Ercan, Ayşe Ercan, Ayşe Kozpınar, Ayşe Taş
Cengiz Üstün, Emine Özdemir, Fatma Ayvaz, Fatma Demirkol
Fatma Ercan, Hasan Üstün, Havva Cengiz, Havva Temel
İraze Tunç, Kezban Kayacık, Medine Aydemir, Medine Uyar
Recep Üstün, Şerife Yavuz, Ummuhan Doğan, Ümmühan Engin
Yasemin Sabanca, Mustafa Ercan
|2026/146
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6274,6452
|Abdullah Ercan, Ahmet Uyar, Ali Beylerbeyi, Ali Cengiz
Ali Ercan, Ali Okan Oğul, Alime Oğul, Arif Cengiz
Arif Ercan, Ayşe Kozpınar, Ayşe Taş, Cengiz Üstün
Emine Bahçıvan, Emine Özdemir, Fatma Ayvaz, Fatma Demirkol
Fatma Ercan, Fatma Kara, Halime İncesu, Hasan Üstün
Havva Cesur, Havva Temel, Hayriye Oğul, İraze Tunç
İsmail Oğul, Kadiriye Şimşek, Kezban Kayacık, Medine Aydemir
Mehmet Cengiz, Mevlide Kaba, Osman Cengiz, Osman Uyar
Özlem Gödelek, Recep Üstün, Şerife Kızılyar, Şerife Yavuz
Ummuhan Doğan, Ümmühan Engin, Yasemin Sabanca, Mustafa Ercan
|2026/147
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6281
|Cemile Atak, Hüseyin Kurca, Hüseyin, Özel
MenderesÖzel, Meryem Kanık, Mustafa Kurca, Osman Nuri Kurca
Şükran Kozpınar
|2026/148
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6282
|Recep Kayaoluk
|2026/149
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6290
|Gülsüm Altun,Halil Tezcan,Hüseyin Tezcan,Neslihan Tunç
|2026/150
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6383
|Osman Sarı
|2026/151
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6386
|Havva Akdemir,Himmet Demirtaş,Muharrem Demirtaş,Osman Demirtaş,Recep Demirtaş
|2026/152
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6387
|Abtullah Timar,Ahmet Timur,Alime Deniz,Arif Timur,Emine Timur,Fatma Cengiz,Havva Cengiz,Osman Timur,Ümmügülsüm Arda,Fatma Timur
|2026/153
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6396
|Ayşe Durmuş, Gülsüm Aldemir, H. Hüseyin Durgun, Hatice Kayaoluk
Hüseyin Kahveci, İbrahim Kahveci, Kezban Ayvaz, Mahmut Kahveci
Meryem Özkan, Osman Oral, Saadettin Arık, Selim Arık
Ümüksün Sabanca, Zeliha Kurca, Mahmut Sert
|2026/154
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6399
|Abdullah Muslu,Fatma Muslu,Mustafa Muslu,Tuğba Tercan
|2026/155
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6403
|Alişan Çetin,Betül Çetin,Emine Çetin,Gülsüm Akdeniz,Hacer Köse,İsmail Çetin
|2026/156
|Bilecik
|Bilecik
|Dodurga
|0
|6406
|Emine Oğuz,Fadime Yalçın,Hüseyin Özel,Hüseyin Yıldırım,Kezban Çapar,Medine Yüksel,Selim Yıldırım,Ummuhan Ardıç
|2026/165
|Bilecik
|Bozüyük
|Dodurga
|0
|6382
|Ali Cengiz, Ali Ercan, Alime Oğuz, Arife Ercan
Ayşe Kozpınar, Fatma Ayvaz, Fatma ercan, Mehmet Cengiz
Osman Cengiz, Şerife Yavuz, Yasemin Sabanca, Osman Ercan
|2026/175
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|155,156
|13,12
|Ali Riza Kayıhan, Arzu Beler, Beybulat Beler, Elif Beler
Eşref Beler, Fatma Çelik, Fatma Muslu, Hakan Ak
Halil Ak, Hüseyin Kayıhan, Makbule Rehber, Marziye Kayıhan
Metin Ak, Nazmiye İmre, Necmettin Ak, Nuray Ayan
Nurdan Getiren, Özcan Kayıhan, Ramazan Beler, Seyfettin Ak
Şeref Beler, Ummuhan Ak, Ümmü Beler, Ramazan Beler
Sedef Ak
|2026/176
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|157
|51
|Hülya Turhan, Kumru Sarı, Murat Aksoy, Remziye Gündüz
Remziye Meşe, Hasan Hüseyin Aksoy
|2026/177
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|157 158 162
|53,73 35 96
|Arzu Başyiğit, Arzu Yavuz, Ayşe Akın, Ayşe Olgun
Dilek Nur Kırçiçek, Emine Özüm, Fatma Kahraman, Fikriye Başyiğit
Gökhan Eyüp Kahraman, Hacer Uslu, Handan Yıldız, Hava Özüm
Kaan Hakan Kahraman, Kader Erdoğan, Kadriye Özen, Mevsime Çelik
Murat Taşpınar, Mürüvet Taşpınar, Nermin Taşpınar, Onur Başyiğit
Öğünç Poyraz, Özleyiş Poyraz, Remzi Başyiğit, Sakine Çelik
Saliha Turhan, Sayime Yeni, Sebile Gençer, Senem Piliç
Sevgi Gökçe, Şaban Başyiğit, Şaban Başyiğit, Şafiye Oktay
Şahin Başyiğit, Şengül Cihan, Şerife Başyiğit, Şükriye Özpınar
Tayyibe Canbaz, Türkan Başyiğit, Fadime Taşpınar, Hatice Kahraman
Mustafa Başyiğit, Salim Başyiğit, Yakup Başyiğit
|2026/178
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|157
|66
|Özgür Otopark İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi
|2026/179
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|158
|31
|Sebahattin Acar
|2026/180
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|158
|41
|Arzu Aka
|2026/181
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|158
|55
|Hakkı Yılmaz, Hikmet Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Mukadder Orta
Nuri Yılmaz, Osman Yılmaz, Ömer Yılmaz, Özcan Yılmaz
Sadife Çelik, Süleyman Yılmaz, Ümmü Yılmaz
|2026/182
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|161
|44
|Nurzade Akbaş
|2026/183
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|162,165
|92,53
|Baki Mutlu,Erdal İmre,Güngör Mutlu,Nuran Loka,Şerif Mutlu
|2026/184
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|162
|93
|Sinan Mutlu
|2026/185
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|162
|95
|Mustafa Konur
|2026/186
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|165
|22
|Nuran Konur
|2026/187
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|165
|28
|Esra Duman,Hayrettin Sürek,Şaziye Muka,Yusuf Sürek
|2026/188
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|165
|30
|Ahmet Kocabaş,Ahmet Kocabaş,Ayşe Kocabaş,Sedef Yeni,Necmi Kocabaş
|2026/189
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|165,167
|31,73
|Asiye Koyuncu,Ayşegül Arslan,Emine Konur,Hasan Konur,Hüseyin Konur,Nuri Hüdaverdi Konur
|2026/190
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|166
|14
|İsmail Çelik,Özgür Çelik,Özkan Çelik,Saniye Sarı,Ümmühan Öztürk,Zeynep Çelik
|2026/191
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|166
|27
|İlyas Kayahan
|2026/192
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|166
|56,61,62
|Arzu Beler,Beybulat Beler,Elif Beler,Eşref Beler,Fatma Çelik,Nazmiye İmre,Nuray Ayan,Nurdan Getiren,Şeref Beler,Ümmü Beler,Ramazan Beler
|2026/193
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|166
|66
|Ahmet Saka,Ali Ramiz Saka,Havva Küçük,Nezehat Avşar
|2026/194
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|166
|69
|Selim Atlı
|2026/195
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|167
|17
|Ahmet Kocabaş,Ayşe Kocabaş,Sedef Yeni,Necmi Kocabaş
|2026/196
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|167
|20
|Gülşen Yenier,Nayime Çelik,Ömer Çelik,Samiye Başbudak
|2026/197
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|167
|64
|Arzu Beler, Beybulat Beler, Elif Beler, Eşref Beler
Fatma Çelik, Galip Olgun, Hatice Yılmaz, Nazmiye İmre
Nuray Ayan, Nurdan Getiren, Osman Olgun, Ramazan Beler
Saniye Ceyhan, Selim Olgun, Sevim Ak, Şeref Beler
Turhan Konur, Ümmü Beler, Zekiye Konur, Ramazan Beler
Ummuhan Konur
|2026/198
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|167
|69
|Fatma Özkarlı,Firdevs İmre,Mehmet Sarı,Ümmühan Saka,Osman Sarı
|2026/199
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|168
|11
|Yaşar Çelik
|2026/200
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|168
|63
|Emir Aksoy, Fatma Sevim, Gülsüm Çelik, Halil İbrahim Aksoy
Huriye Özdil, Sadettin Aksoy, Halime Aksoy
|2026/201
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|169
|9
|Ayşe Aynigül,Ayşegül Kocabaş,Ertugral Aynigül,Fevziye Aka,Hatice Kayahan,İbrahim Aynigül,Mehmet Aynigül,Naciye Aydın,Şenol Aynigül,Ali Osman Aynigül,Mustafa Aynigül
|2026/202
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|169
|10
|Ertugral Aynigül,Mehmet Aynigül,Naciye Aydın,Mustafa Aynigül
|2026/203
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|169
|11
|Ayşe Aynigül, Ayşegül Kocabaş, Fevziye Aka, Hatice Kayahan
İbrahim Aynigül, Şenol Aynigül, Ali Osman Aynigül
|2026/204
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|169
|12
|Elif Atlı,Fatma Sürek,Hayri Malkoç,İlker Malkoç,Mustafa Konur,Selime Olgun,Ülkü Atılkan
|2026/205
|Bilecik
|Pazaryeri
|Küçükelmalı
|169
|13
|Hatice Yılmaz
|2026/206
|Bilecik
|Pazaryeri
|Nazifpaşa
|107
|27
|Fevzi Çelik, Halime Baygın, Hatice Çavdar, Nazmi Çelik
Refiye Sah, Remzi Çelik, Revasiye Çelik, Ayşe Çelik
|2026/207
|Bilecik
|Pazaryeri
|Nazifpaşa
|107
|28
|Ahmet Çelik,Selime Avcı,Sevgi Üzer,Sevim Kıran,Kerime Avcı,Mehmet Çelik,Şükriye Çelik
|2026/208
|Bilecik
|Pazaryeri
|Nazifpaşa
|107
|29
|Halil İbrahim Çakır
|2026/209
|Bilecik
|Pazaryeri
|Nazifpaşa
|107
|31,36
|Dilek Akşehir, Ercan Güneş, Ergün Güneş, Ersin Güneş
Naciye Güneş, Necmettin Güneş, Nurcan Yavuz, Okan Güneş
Recep Güneş, Rümeysa Güneş, Sevcan Yılmaz, Sevim Güneş
Seyfettin Güneş, Nazim Güneş, Necmi Güneş
|2026/210
|Bilecik
|Pazaryeri
|Nazifpaşa
|107
|32
|Fatma Özgül,İsmail Demir,Selime Demir
|2026/211
|Bilecik
|Pazaryeri
|Nazifpaşa
|107
|35
|Bedriye Benli, Günnur Dündar, Hanife Geyik, Hayri Çavdar
İlknur Polat, Kadriye Turhan, Nurettin Çavdar, Semra Çavdar
Mehmet Çavdar,
|2026/212
|Bilecik
|Pazaryeri
|Bahçesultan
|105
|5
|Emine Güven,Halil Can,Hasan Can
|2026/213
|Bilecik
|Pazaryeri
|Bahçesultan
|105
|9
|Sedat Can
|2026/214
|Bilecik
|Pazaryeri
|Bulduk
|116
|7
|Emine Çolak,Hasiye Karadayı,Sadık Er,Sadullah Er,Hatice Er
|2026/215
|Bilecik
|Pazaryeri
|Bulduk
|116
|10
|Emine Çolak,İsmail Çolak,Nail Çolak,Ahmet Çolak
|2026/216
|Bilecik
|Pazaryeri
|Bulduk
|116
|12
|Adil Özen,Ahmet Er,Aynur Özen,Ayşe Er,Davut Er,Ekin Çağdaş Er,Emek Er,Emin Özen,Emine Aslan,Fatma Üretme,Harun Er,Hüseyin Özen,İsmail Özen,Mehmet Er,Safet Özen,Seviye Er,Şaziye Eren,Necibe Er
|2026/217
|Bilecik
|Pazaryeri
|Bulduk
|116
|13
|Ahmet Avşar, Fikret Avşar, Hatice Beysir, Hikmet Bayram
Nazmiye Ayhan, Nihat Avşar, Remziye Yörük, Sevgi Yangın
|2026/218
|Bilecik
|Pazaryeri
|Bulduk
|116
|14
|Sinan Mutlu
|2026/219
|Bilecik
|Pazaryeri
|Kınık
|132
|1
|Fatma Ayas,Fevziye Oruç,Harun Oruç,İsmail Oruç,Remziye Oruç,Ahmet Oruç
|2026/220
|Bilecik
|Pazaryeri
|Kınık
|132
|6
|Fehmi Topal, Filiz Büyükvardar, İsra Kevser Topal, Nefise Topal
Nesibe Emir, Samiye Orhan, Ümügül Topal
|2026/221
|Bilecik
|Pazaryeri
|Kınık
|132
|7
|Nazif Demir,Nazmiye Şen,Nuri Demir
|2026/222
|Bilecik
|Pazaryeri
|Kınık
|133
|8
|Kadir Kılınç,Sadiye Tuna,Samiye Yıldızlı,Selma Biçer,Zehra Kılınç,Hüseyin Kılınç
|2026/223
|Bilecik
|Pazaryeri
|Kınık
|133
|9
|Ahmet Avşar, Fikret Avşar, Hatice Beysir, Hikmet Bayram
Nazmiye Ayhan, Nihat Avşar, Remziye Yörük, Sevgi Yangın
|2026/224
|Bilecik
|Pazaryeri
|Kınık
|133
|11
|Aliye Özdemir, Emine Öksüz, Esma Karabulut, Hacer Eren
Saime Desticioğlu, Sema Koç, Serpil Çoban, Sibel Çakmak
Tahir Eren, Ufuk Eren, Umut Eren, İbrahim Eren
#ilangovtr Basın no ILN02524758