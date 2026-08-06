T.C.

BOZÜYÜK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2026/67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-163-164-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-165-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-199-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224

Bilecik ili Bozüyük ilçesi Dodurga Beldesi sınırları içerisinde Dodurga Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde ve Bilecik ili Pazaryeri ilçesi Bilecik İl Özel İdaresi sınırları içerisinde bulunan Bilecik İl Özel İdaresi'nin mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 25/06/2026

Dosya No İl İlçe Köy/Mah Ada Parsel Davalılar 2026/67 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 1670 Aysel Oğul,İsmail Oğul,Safiye Özkul Sadettin Karaman,Hatice Gökçe 2026/68 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2009 Mustafa Topal,Ahmet Topal,Ayşe Erik 2026/69 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2010 Fatma Kışçı 2026/70 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2029 Abdurrahman Kışçı, Mehmet Kartal, Selim Kartal, Gülşen Yetim

Hatice Kenar, Şerife Tuncay, Gülsüm Ayaz, Ali Ardıç

Şerife Öztiftik, Ummahan Tuna, Mehmet Ali Ceylan, Fatma Kışçı

Gülsüm Kayacık, İbrahim Kışçı, Ahmet Kışçı, Ummuhan Yetim

Muharrem Kışçı, Hasan Hüseyin Kışçı, Arif Kışçı, Havva Kışçı

Bekir Kışçı, Halil Kartal, Ayşe Kartal, Bekir Kartal

Atlan Kartal, Dilek Kartal, Mustafa Kartal, Ayşe Yaşar

Gülsüm Şinik, Ali Açıkbaş, Ümmühan Bakkal Ayşemen Özdemir 2026/71 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2031 Fatma Kışçı, Gülsüm Kayacık, İbrahim Kışçı, Ahmet Kışçı

Ummuhan Çetin, Muharrem Kışçı, Hasan Hüseyin Kışçı, Arif Kışçı

Havva Kışçı, Bekir Kışçı 2026/72 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2048 Emine Erdem,Fadime Kırtıl,Halit Erdem 2026/73 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2053 İsmail Akar, Hatice Akar, Nazife Tıkız, Saniye Soycan

Hilmiye Akar, Nurdan Akar Demir, Semih Yıldırım Akar 2026/74 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2105 Emine Kavak, Naci Kurt, Aykut Kurt Altan Kurt, Remziye Bağcı

Nurten Özcan, Vildan Bayrak, Ayşe Duran Rıdvan Bağcı, Yusuf Kurt

Selma Demirli, Kıymet Kurt 2026/75 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2131 İbrahim, Ayşe Yılmaz, Gülsüm Bör, Hüseyin Bayırlı

İbrahim Bayırlı, İbrahim Bayırlı, İsmigül Bayırlı, Lütfü Yiyen

Mehmet Bayırlı, Sezai Bayırlı, Tuğba Yiyen, Yasemin Şurabatır 2026/76 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2156 Mehmet Yıldız,Fatma Yıldız 2026/77 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2157 Mehmet Dordu, Selim Dordu, , Tülay Dordu

Mehmet Ali Dordu, Ali Osman Dordu, Mehmet Ali Dordu, Fatma Özen Arif Dordu

Medine Çulcu, Mehmet Dordu, Mustafa Dordu 2026/78 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2159 Saniye Can, Haydar Can, Gülüzar Can, Emine Can

Sultan Övet, Daimi Can, Filiz Can, Ercan Can 2026/79 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2161 Ummuhan Cambaz 2026/80 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2162 Halil Çapar, Halil Kayacan, Hatice Yavuz, Ali Osman Çapar

Gülsüm Çapar, Hatice Tuncay, Meryem Magunacı, Murat Çapar 2026/81 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2163 Memiş Kara,Fatma Özyılmaz Sema Keskin, 2026/82 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 2173 Mehmet Dordu, Tülay Dordu, Mehmet Ali Dordu, Ahmet Dordu

Ali Osman Dordu, Fatma Özen, Arif Dordu, Medine Çulcu

Mehmet Dordu, Mustafa Dordu 2026/83 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4224 Hasan Sinan 2026/84 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4244 Ayşe Yalçın,Resul Yalçın,Abdullah Yalçın,Serap Yalçın 2026/85 Bilecek Bozüyük Dodurga 0 4252 Orhan Atabek 2026/86 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4253 Şerife Taş,Gülşen Köse,Fatma Akgül,Hatice Taş 2026/87 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4260 Osman Uyar, Fatma Yalçın, Hatice Kozpınar, Emine Uyar

Mustafa Uyar, Abdullah Uyar, İsmail Uyar 2026/88 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4261 Esma Can,Sebile Kaba,Ummahan Özay,Şerife Can,Veli Can,Mustafa Can,Dilek Kartal 2026/89 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4263 Şerife Kinti, Mehmet Ali Türk, Mehmet Ali Dordu, Melahat Dordu

Fatma Kinti Emine Derepınar, Mustafa Kinti, Hüseyin Kinti, Zübeyde Temel 2026/90 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4264 Ahmet Yavuz, Havva Yavuz, Abdullah Yavuz, Ali Yavuz

Ömer Yavuz, Ayşe Yavuz, Mustafa Yavuz, Kezban Büker

Selçuk Yavuz, Ahmet Yavuz 2026/91 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4268 Dilek Özay,Arif Gökkaya 2026/92 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4287 Mehmet Kartal,Selim Kartal,Gülşen Yetim,Hatice Kenar,Şerife Kartal 2026/93 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4288 Meliha Turan, Mehmet Vatan, Hüseyin Vatan, Ahmet Vatan

Ayşe Beysil, Fatma Vatan, Habibe Vatan, Kadriye Vatan

Hamide Peker, Alime Erbey, Fatma Arslan, İsmail Vatan 2026/94 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4289 Keziban Berber, Havva Oğuz, İsmail Berber, Ümmügülsüm Aldemir

Neslihan Tuna, İsmail Serkan, Süleyman Berber, Havva Berber

Ali Osman Berber, Yüksel Berber, Mestan Berber 2026/95 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4291 Ayşe Baş, Kezban Özmen, Nuri Baş, Mustafa Baş

Havva Erkılıç, Özlem Uzun, Ayşen Düzçeker, Hasan Hüseyin Baş

Memiş Baş, Ömer Baş, Semiha Baş, Hasan Hüseyin Baş

Merve Baş, Halime Değirmenci, Eyüp Değirmenci, Halil Değirmenci

Veysel Değirmenci, Osman Köse, Arif Köse, Hacer Köse

Medine Kösemen 2026/96 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4565 Fatma Arıkan,Zeliha Üstün,Ummuhan Kışçı,Ümmügülsüm Cesur,Recep Cabi 2026/97 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4577 İbrahim Kanık 2026/98 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4694 İsmail Marmara 2026/99 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 4695 Kezban Şan,Medine Tercan,Arif Kahveci,Ayşe Kayaoluk,Hasan Hüseyin Kahveci 2016/100 Bilecik Bozüyük Mithatpaşa 141 1 Şerife Uyar,Ayşe Şahan,Fatma Civelek,Mustafa Uyar,Alpaslan Uyar 2026/101 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5684 Meryem Erol, Şaban Erol, Fatma Erol, Nedim Erol

Nebi Erol, Fatma Bayrakçı, Ayşe Yılmaz, Şakir Erol

Halil Erol, Sadiye Ayhanoğlu, Abdullah Topal 2026/102 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5685 Mehmet Erol, İbrahim Erol, Hatice Çetin, Hüseyin Adıgüzel

Ayhan Adıgüzel, Orhan Adıgüzel 2026/103 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5686 Nazif Erol, Adem Erol, Fetiye Emirce, Hanife Çalış

Ahmet Çakır, Hatice Çakır, İsmail Çakır 2026/104 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5911 Fatma Çırak,Muharrem Kuş,Halil Kuş,Hamit Kuş,Gülcan Yıldırım,Gülnur Uzun 2026/105 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5912 Halime Demirbaş, Şaban Demirbaş, Hafize Pehlivan, Şükrü Demirbaş

Ahmet Demirbaş, Feride Uzun, Yusuf Demirbaş, Hafize Çırak

Fatme Mayar, Emine Demirbaş 2026/106 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5913 Mehmet Dere 2026/107 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5914 Fatme Mayar,Hafize Çırak,Yusuf Demirbaş,Feride Uzun,Ahmet Demirbaş 2026/108 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5917,5951,5963,5968,5973,5994 Nuri Çırak, Yusuf Çırak, Hüseyin Çırak, Adem Çırak

Habibe Can, Fatma Çırak, Harun Çırak, Vildan Şen 2026/109 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5927 Meryem Çetin 2026/110 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5932 Ahmet Turhan,Yusuf Turhan 2026/111 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5933 Hatice Nar, Mehmet Nar, Hatice Al, Asiye Şabul

Halil İbrahim Nar, Ayşe Kuş, Meryem Çetin, Fatma Avcı

Hanife Kestane, Muhittin Dündar, Alattin Dündar, Fatma Kulaksız

Yakup Dündar, Güler Dündar, Fulya Dündar 2026/163 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6426 Osman Uyar, Fatma Yalçın, Hatice Kozpınar, Emine Uyar

Mustafa Uyar, Abdullah Uyar, İsmail Uyar 2026/164 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5928 Fatma Çırak,Muharrem Kuş,Halil Kuş,Hamit Kuş,Gülcan Yıldırım,Gülnur Uzun 2026/112 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5942 Osman Çelik 2026/113 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5944 Ayşe Ertan, Ayşe Gülen, Emine Eser, Fatma Akay

Fatma Fidan, Hatice Kar, Hayriye Uyan, Kader Kar

Mehmet Kar, Meryem Kar, Mustafa Keçeci, Sabattin Keçeci

Selahattin Kar, Sevim Sönmez, Sevinç Çetinkaya, Zekeriya Kar

Zeki Kar, Zekiye Yılar, Mehmet Kar 2026/114 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5953 Halit Pehlivan 2026/115 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5954,6076,6081 Ahmet Pehlivan, Emine Selami, Fatma Turhan, İzzet Demirbaş

Kadriye Demirbaş, Meliha Çapraz, Meryem Turhan, Meryem Yılmaz

Mustafa Pehlivan, Recep Demirbaş, Şaban Yıldız, Zeliha Kortel

Hüseyin Pehlivan 2026/116 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5961,5962 Ahmet Selvi, Hasan Yıldız, İbrahim Yıldız, Kadirye Metin

Nefise Can, Şaban Yıldız, Zahide Pehlivan, Zübeyde Köse

Hafize Mayar 2026/117 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5967 Ayşe Güney,Mehmet Dere,Nuri Demirbaş,Osman Demirbaş,Şerif Dere,Zeynep Tuna 2026/118 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5993,5999 Basri Mayar,Ömer Mayar 2026/119 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 5996 Ayşe Yılmaz,Meryem Demir,Zeki Çırak,Mehmet Çırak 2026/120 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6058 Cemalettin Yetim, Emine Kurt, Enes Yetim, Gülçin Yetim

Nurdan Belen, Sadife Yetim, Şerafettin Yetim 2026/121 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6059,6061 Seyfettin Yetim,Ayşe Kaptan,Hatice Çelik,Mustafa Yetim,Sebahat Çelik 2026/122 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6072 Abdullah Gül, Adem Erdoğan, Ahmet Dere, Ahmet Erduğan

Aşkın Öztürk, Aydın Onur Çetin, Ayhan Dere, Ayhan Önder Çetin

Ayşe Gül, Ayşe Gül, Ayten Dere, Elif Astan

Elif Erduğan, Emine Güneş, Emine Öksüz, Emine Unutmaz Erol Çetin

Esma Firdevs Yücel, Fatma Gül, Firdevs Özturhan, Hasan Çetin

Hüseyin Çetin, İbrahim Gül, İhsan Tok, Kasım Gül

Kemal Dere, Kenan Tok, Meryem Karademir, Murat Doruk

Mustafa Dardere, Nuray Şahin, Pınar Tok, Recep Öksüz

Rukiye Aydın, Safiye Dardere, Sedat Dardere, Sevim Uslu

Şaban Gül, Şerife Erduğan, Şükriye Maden, Tahir Gül

Tevfik Erduğan, Ümmügülsüm Sude Gül, Zeynep Erduğan, Zeynep Yeni

Zeynep Yılmaz 2026/123 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6079 Nazif Doğan 2026/124 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6080,6083 Emine Perçin, Fatma Selami, Hasan Pehlivan, Hava Diyarbekir

İbrahim Pehlivan, İsmail Pehlivan, Kadriye Tüfekçi, Sevgi Baytaş

Zahide Pehlivan, Zehra Selami, Zeynep Yılmaz, Hasan Pehlivan 2026/125 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6092 Fatma Taşcı, Gülsüm Olgun, Hasan Olgun, Havva Göç

Hüseyin Olgun, İsmihan Göç, Mevlide Uzer, Şerif Demirtaş 2026/126 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6093,6094 Musa Yağcı 2026/127 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6095 Ayşe Yetim, Fatma Uşak, Fikriye Yılmaz, Hatice Kadah

Mustafa Al, Necati Al, Yusuf Çakır 2026/128 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6096 Hüseyin Öztürk 2026/129 Bilecik Bozüyük Doduırga 0 6098 Ayşe Kartal, Ayşe Yağcı, Fatma Karakaş, Halil Yağcı

Osman Yağcı, Osman Yağcı, Selim Yağcı, İsmail Yağcı

Şerife Yağcı 2026/130 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6109 Süleyman Aksoy 2026/131 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6161 Ali Aksoy,Havva Köroğlu,Mustafa Yağız,Ümmügülsüm İyan,Emir Yağız 2026/132 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6186 Ali Cengiz, Ali Ercan, Alime Oğuz, Arif Ercan

Ayşe Kozpınar, Fatma Ayvaz, Fatma Ercan, Mehmet Cengiz

Osman Cengiz, Şerife Yavuz, Yasemin Sabanca, Osman Ercan 2026/133 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6187 Ali Aksoy,Havva Köroğlu,Ümmügülsüm İyan,Şerife Aksoy 2026/134 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6189 Ayşe Dordu, Bekir Küçük, Emine Üstün, Gülsüm Küçük

Kadiriye Akar, Kezban Öz, Mehmet Küçük, Havva Küçük 2026/135 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6190 Ali Kanık, Ayşe Domanıçlı, Celal Kanık, Güler Düdükçü

İbrahim Kanık, İrfan Kanık, Kezban Çetin, Medine Kanık

Mehmet Kanık, Osman Kanık, Sadife Kanık, Kezban Kanık 2026/136 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6191 Ali Osman Özmen, Ayşe Kandamar, Emine Uzun, Gülsüm Yüce

Halil Özmen, Hasan Hüseyin Şinik, Hatice Marmara, Hava Şen 2026/137 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6192 Arif Güney, Fatma Keskin, Halime Göktürk, İsmihan Aydın

Mehmet Keskin, Şahin Çetiz, Zeliha Çetiz 2026/138 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6209 Halil Oğuz,Hasan Oğuz,Havva Özer 2026/139 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6214 Fatma Akgül, Halil Akgül, Hava Can, Keziban Düdükçü

Mehmet Akgül, Nazife Cambaz, Osman Akgül, Selime Aykanat

Selime Yücesan, Ahmet Akgül, Hakkı Akgül 2026/140 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6215 Abdullah İlhan,Gülsüm Gür,İlyas İlhan,Kezban Oral,Selime Dinç,Sevim İlhan 2026/141 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6216 Ali Ulus, Gülsüm Arslan, Halil Civelek, Halil İbrahim Küplü

Hüseyin Küplü, İsmail Serkan Berber, Murat Küplü, Mustafa Ulus

Nazife Nur Ulus, Neslihan Tuna, Selime Kozpınar 2026/142 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6217 Ayşe Ercan, Gülsüm Küçük, Halime Küçük, Hasan Hüseyin Köroğlu

İsmail Köroğlu, Medine Köse, Mustafa Köroğlu, Selime Köroğlu 2026/143 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6232 Mehmet Kabasakal,Mustafa Bağcı, Orhan Kabasakal 2026/144 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6271 Selim Arda 2026/145 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6272 Abdullah Ercan, Ali Beylerbeyi, Ali Ercan, Alime Oğuz

Arif Ercan, Ayşe Ercan, Ayşe Kozpınar, Ayşe Taş

Cengiz Üstün, Emine Özdemir, Fatma Ayvaz, Fatma Demirkol

Fatma Ercan, Hasan Üstün, Havva Cengiz, Havva Temel

İraze Tunç, Kezban Kayacık, Medine Aydemir, Medine Uyar

Recep Üstün, Şerife Yavuz, Ummuhan Doğan, Ümmühan Engin

Yasemin Sabanca, Mustafa Ercan 2026/146 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6274,6452 Abdullah Ercan, Ahmet Uyar, Ali Beylerbeyi, Ali Cengiz

Ali Ercan, Ali Okan Oğul, Alime Oğul, Arif Cengiz

Arif Ercan, Ayşe Kozpınar, Ayşe Taş, Cengiz Üstün

Emine Bahçıvan, Emine Özdemir, Fatma Ayvaz, Fatma Demirkol

Fatma Ercan, Fatma Kara, Halime İncesu, Hasan Üstün

Havva Cesur, Havva Temel, Hayriye Oğul, İraze Tunç

İsmail Oğul, Kadiriye Şimşek, Kezban Kayacık, Medine Aydemir

Mehmet Cengiz, Mevlide Kaba, Osman Cengiz, Osman Uyar

Özlem Gödelek, Recep Üstün, Şerife Kızılyar, Şerife Yavuz

Ummuhan Doğan, Ümmühan Engin, Yasemin Sabanca, Mustafa Ercan 2026/147 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6281 Cemile Atak, Hüseyin Kurca, Hüseyin, Özel

MenderesÖzel, Meryem Kanık, Mustafa Kurca, Osman Nuri Kurca

Şükran Kozpınar 2026/148 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6282 Recep Kayaoluk 2026/149 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6290 Gülsüm Altun,Halil Tezcan,Hüseyin Tezcan,Neslihan Tunç 2026/150 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6383 Osman Sarı 2026/151 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6386 Havva Akdemir,Himmet Demirtaş,Muharrem Demirtaş,Osman Demirtaş,Recep Demirtaş 2026/152 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6387 Abtullah Timar,Ahmet Timur,Alime Deniz,Arif Timur,Emine Timur,Fatma Cengiz,Havva Cengiz,Osman Timur,Ümmügülsüm Arda,Fatma Timur 2026/153 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6396 Ayşe Durmuş, Gülsüm Aldemir, H. Hüseyin Durgun, Hatice Kayaoluk

Hüseyin Kahveci, İbrahim Kahveci, Kezban Ayvaz, Mahmut Kahveci

Meryem Özkan, Osman Oral, Saadettin Arık, Selim Arık

Ümüksün Sabanca, Zeliha Kurca, Mahmut Sert 2026/154 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6399 Abdullah Muslu,Fatma Muslu,Mustafa Muslu,Tuğba Tercan 2026/155 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6403 Alişan Çetin,Betül Çetin,Emine Çetin,Gülsüm Akdeniz,Hacer Köse,İsmail Çetin 2026/156 Bilecik Bilecik Dodurga 0 6406 Emine Oğuz,Fadime Yalçın,Hüseyin Özel,Hüseyin Yıldırım,Kezban Çapar,Medine Yüksel,Selim Yıldırım,Ummuhan Ardıç 2026/165 Bilecik Bozüyük Dodurga 0 6382 Ali Cengiz, Ali Ercan, Alime Oğuz, Arife Ercan

Ayşe Kozpınar, Fatma Ayvaz, Fatma ercan, Mehmet Cengiz

Osman Cengiz, Şerife Yavuz, Yasemin Sabanca, Osman Ercan 2026/175 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 155,156 13,12 Ali Riza Kayıhan, Arzu Beler, Beybulat Beler, Elif Beler

Eşref Beler, Fatma Çelik, Fatma Muslu, Hakan Ak

Halil Ak, Hüseyin Kayıhan, Makbule Rehber, Marziye Kayıhan

Metin Ak, Nazmiye İmre, Necmettin Ak, Nuray Ayan

Nurdan Getiren, Özcan Kayıhan, Ramazan Beler, Seyfettin Ak

Şeref Beler, Ummuhan Ak, Ümmü Beler, Ramazan Beler

Sedef Ak 2026/176 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 157 51 Hülya Turhan, Kumru Sarı, Murat Aksoy, Remziye Gündüz

Remziye Meşe, Hasan Hüseyin Aksoy 2026/177 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 157 158 162 53,73 35 96 Arzu Başyiğit, Arzu Yavuz, Ayşe Akın, Ayşe Olgun

Dilek Nur Kırçiçek, Emine Özüm, Fatma Kahraman, Fikriye Başyiğit

Gökhan Eyüp Kahraman, Hacer Uslu, Handan Yıldız, Hava Özüm

Kaan Hakan Kahraman, Kader Erdoğan, Kadriye Özen, Mevsime Çelik

Murat Taşpınar, Mürüvet Taşpınar, Nermin Taşpınar, Onur Başyiğit

Öğünç Poyraz, Özleyiş Poyraz, Remzi Başyiğit, Sakine Çelik

Saliha Turhan, Sayime Yeni, Sebile Gençer, Senem Piliç

Sevgi Gökçe, Şaban Başyiğit, Şaban Başyiğit, Şafiye Oktay

Şahin Başyiğit, Şengül Cihan, Şerife Başyiğit, Şükriye Özpınar

Tayyibe Canbaz, Türkan Başyiğit, Fadime Taşpınar, Hatice Kahraman

Mustafa Başyiğit, Salim Başyiğit, Yakup Başyiğit 2026/178 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 157 66 Özgür Otopark İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi 2026/179 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 158 31 Sebahattin Acar 2026/180 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 158 41 Arzu Aka 2026/181 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 158 55 Hakkı Yılmaz, Hikmet Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Mukadder Orta

Nuri Yılmaz, Osman Yılmaz, Ömer Yılmaz, Özcan Yılmaz

Sadife Çelik, Süleyman Yılmaz, Ümmü Yılmaz 2026/182 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 161 44 Nurzade Akbaş 2026/183 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 162,165 92,53 Baki Mutlu,Erdal İmre,Güngör Mutlu,Nuran Loka,Şerif Mutlu 2026/184 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 162 93 Sinan Mutlu 2026/185 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 162 95 Mustafa Konur 2026/186 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 165 22 Nuran Konur 2026/187 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 165 28 Esra Duman,Hayrettin Sürek,Şaziye Muka,Yusuf Sürek 2026/188 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 165 30 Ahmet Kocabaş,Ahmet Kocabaş,Ayşe Kocabaş,Sedef Yeni,Necmi Kocabaş 2026/189 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 165,167 31,73 Asiye Koyuncu,Ayşegül Arslan,Emine Konur,Hasan Konur,Hüseyin Konur,Nuri Hüdaverdi Konur 2026/190 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 166 14 İsmail Çelik,Özgür Çelik,Özkan Çelik,Saniye Sarı,Ümmühan Öztürk,Zeynep Çelik 2026/191 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 166 27 İlyas Kayahan 2026/192 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 166 56,61,62 Arzu Beler,Beybulat Beler,Elif Beler,Eşref Beler,Fatma Çelik,Nazmiye İmre,Nuray Ayan,Nurdan Getiren,Şeref Beler,Ümmü Beler,Ramazan Beler 2026/193 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 166 66 Ahmet Saka,Ali Ramiz Saka,Havva Küçük,Nezehat Avşar 2026/194 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 166 69 Selim Atlı 2026/195 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 167 17 Ahmet Kocabaş,Ayşe Kocabaş,Sedef Yeni,Necmi Kocabaş 2026/196 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 167 20 Gülşen Yenier,Nayime Çelik,Ömer Çelik,Samiye Başbudak 2026/197 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 167 64 Arzu Beler, Beybulat Beler, Elif Beler, Eşref Beler

Fatma Çelik, Galip Olgun, Hatice Yılmaz, Nazmiye İmre

Nuray Ayan, Nurdan Getiren, Osman Olgun, Ramazan Beler

Saniye Ceyhan, Selim Olgun, Sevim Ak, Şeref Beler

Turhan Konur, Ümmü Beler, Zekiye Konur, Ramazan Beler

Ummuhan Konur 2026/198 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 167 69 Fatma Özkarlı,Firdevs İmre,Mehmet Sarı,Ümmühan Saka,Osman Sarı 2026/199 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 168 11 Yaşar Çelik 2026/200 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 168 63 Emir Aksoy, Fatma Sevim, Gülsüm Çelik, Halil İbrahim Aksoy

Huriye Özdil, Sadettin Aksoy, Halime Aksoy 2026/201 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 169 9 Ayşe Aynigül,Ayşegül Kocabaş,Ertugral Aynigül,Fevziye Aka,Hatice Kayahan,İbrahim Aynigül,Mehmet Aynigül,Naciye Aydın,Şenol Aynigül,Ali Osman Aynigül,Mustafa Aynigül 2026/202 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 169 10 Ertugral Aynigül,Mehmet Aynigül,Naciye Aydın,Mustafa Aynigül 2026/203 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 169 11 Ayşe Aynigül, Ayşegül Kocabaş, Fevziye Aka, Hatice Kayahan

İbrahim Aynigül, Şenol Aynigül, Ali Osman Aynigül 2026/204 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 169 12 Elif Atlı,Fatma Sürek,Hayri Malkoç,İlker Malkoç,Mustafa Konur,Selime Olgun,Ülkü Atılkan 2026/205 Bilecik Pazaryeri Küçükelmalı 169 13 Hatice Yılmaz 2026/206 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 27 Fevzi Çelik, Halime Baygın, Hatice Çavdar, Nazmi Çelik

Refiye Sah, Remzi Çelik, Revasiye Çelik, Ayşe Çelik 2026/207 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 28 Ahmet Çelik,Selime Avcı,Sevgi Üzer,Sevim Kıran,Kerime Avcı,Mehmet Çelik,Şükriye Çelik 2026/208 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 29 Halil İbrahim Çakır 2026/209 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 31,36 Dilek Akşehir, Ercan Güneş, Ergün Güneş, Ersin Güneş

Naciye Güneş, Necmettin Güneş, Nurcan Yavuz, Okan Güneş

Recep Güneş, Rümeysa Güneş, Sevcan Yılmaz, Sevim Güneş

Seyfettin Güneş, Nazim Güneş, Necmi Güneş 2026/210 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 32 Fatma Özgül,İsmail Demir,Selime Demir 2026/211 Bilecik Pazaryeri Nazifpaşa 107 35 Bedriye Benli, Günnur Dündar, Hanife Geyik, Hayri Çavdar

İlknur Polat, Kadriye Turhan, Nurettin Çavdar, Semra Çavdar

Mehmet Çavdar, 2026/212 Bilecik Pazaryeri Bahçesultan 105 5 Emine Güven,Halil Can,Hasan Can 2026/213 Bilecik Pazaryeri Bahçesultan 105 9 Sedat Can 2026/214 Bilecik Pazaryeri Bulduk 116 7 Emine Çolak,Hasiye Karadayı,Sadık Er,Sadullah Er,Hatice Er 2026/215 Bilecik Pazaryeri Bulduk 116 10 Emine Çolak,İsmail Çolak,Nail Çolak,Ahmet Çolak 2026/216 Bilecik Pazaryeri Bulduk 116 12 Adil Özen,Ahmet Er,Aynur Özen,Ayşe Er,Davut Er,Ekin Çağdaş Er,Emek Er,Emin Özen,Emine Aslan,Fatma Üretme,Harun Er,Hüseyin Özen,İsmail Özen,Mehmet Er,Safet Özen,Seviye Er,Şaziye Eren,Necibe Er 2026/217 Bilecik Pazaryeri Bulduk 116 13 Ahmet Avşar, Fikret Avşar, Hatice Beysir, Hikmet Bayram

Nazmiye Ayhan, Nihat Avşar, Remziye Yörük, Sevgi Yangın 2026/218 Bilecik Pazaryeri Bulduk 116 14 Sinan Mutlu 2026/219 Bilecik Pazaryeri Kınık 132 1 Fatma Ayas,Fevziye Oruç,Harun Oruç,İsmail Oruç,Remziye Oruç,Ahmet Oruç 2026/220 Bilecik Pazaryeri Kınık 132 6 Fehmi Topal, Filiz Büyükvardar, İsra Kevser Topal, Nefise Topal

Nesibe Emir, Samiye Orhan, Ümügül Topal 2026/221 Bilecik Pazaryeri Kınık 132 7 Nazif Demir,Nazmiye Şen,Nuri Demir 2026/222 Bilecik Pazaryeri Kınık 133 8 Kadir Kılınç,Sadiye Tuna,Samiye Yıldızlı,Selma Biçer,Zehra Kılınç,Hüseyin Kılınç 2026/223 Bilecik Pazaryeri Kınık 133 9 Ahmet Avşar, Fikret Avşar, Hatice Beysir, Hikmet Bayram

Nazmiye Ayhan, Nihat Avşar, Remziye Yörük, Sevgi Yangın 2026/224 Bilecik Pazaryeri Kınık 133 11 Aliye Özdemir, Emine Öksüz, Esma Karabulut, Hacer Eren

Saime Desticioğlu, Sema Koç, Serpil Çoban, Sibel Çakmak

Tahir Eren, Ufuk Eren, Umut Eren, İbrahim Eren

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