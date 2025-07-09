Şirket, anlaşmanın tutarına ilişkin bilgi vermedi.

BP, Şubat ayında açıkladığı strateji güncellemesi kapsamında borcunu azaltma ve nakit akışını artırma hedefleri doğrultusunda varlık satışlarını hızlandıracağını duyurmuş, yenilenebilir enerji alanındaki başarısız girişiminin ardından yatırımcı güvenini yeniden kazanmak için petrol ve doğalgaza daha fazla odaklanacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen Hollanda'daki satış, BP'nin 2023'te Türkiye'deki petrol istasyonlarını elden çıkarmasının ardından geldi. Şirketin Avusturya'daki perakende ağı için de satış süreci devam ediyor.

Satış kapsamında petrol istasyonlarının yanı sıra 15 elektrikli araç şarj istasyonu ve filo yönetim hizmetleri de satılacak.

BP, yılın ilk çeyrek sonuçlarını açıkladığında, bu yıl için 3 ila 4 milyar dolarlık varlık satışı hedeflediğini ve bunun 1.5 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını ya da imzalandığını duyurmuştu. Şirket, 31 Temmuz'da açıklanacak ikinci çeyrek bilançosunda varlık satışlarına dair daha fazla detay vereceğini belirtti.