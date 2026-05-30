Magazin dünyasının ünlü yayın organı Page Six'in aktardığı bilgilere göre; kriz, Brad Pitt ve ortaklarının lüks Fransız kozmetik markaları Le Domaine'in adını değiştirerek Beau Domaine yapmaya karar vermesiyle patlak verdi. Bu isim değişikliği, kozmetik sektöründe erkeklerin özel bölgeleri için ürün üreten başka bir firmayı ayağa kaldırdı.

Brad Pitt, ünlü şarap üreticisi Perrin ailesiyle iş birliği yaparak 2022 yılında lüks bir kozmetik serisi piyasaya sürmüştü. Anti-aging (yaşlanma karşıtı) özellikleri barındıran ve içeriğindeki antioksidanları üzüm çekirdeklerinden alan bu lüks ürünler, doğrudan Pitt’in meşhur Fransız şaraphanesi Château Miraval’a atıfta bulunuyor.

Ancak Pitt'in markasının adını "Beau Domaine" olarak güncellemesi, Kaliforniya merkezli Beau D. markasının kurucusu Brandon Palas'ı hemen harekete geçirdi. 2020 yılından beri erkeklerin özel bölgeleri için bir ürün satan Palas, iki isim arasındaki benzerliğin tüketiciyi yanılttığını ve ticari haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Mahkeme dışı anlaşma sağlanamadı

Daha önce Men's Vogue ve Teen Vogue gibi dünyaca ünlü prestijli dergilerde görev yapmış olan Brandon Palas, ürettiği özel bölge kreminin cilt yaşlanmasını yavaşlattığını, kolajen üretimini tetiklediğini ve erkeklerin cinsel organının dolgunluğunu artırdığını iddia ediyor. Hatta markanın resmi internet sitesinde sperm şeklinde bir fare imleci (mouse cursor) kullanılması da dikkat çeken sıra dışı detaylar arasında.

Yaşanan bu isim krizinin ardından, tarafların mahkeme koridorlarına düşmeden önce üç kez uzlaşma masasına oturduğu ancak Brad Pitt'in ekibiyle yapılan bu gizli görüşmelerin hiçbirinden sonuç alınamadığı öğrenildi. Barışçıl yollar tükenince, Kaliforniyalı üretici resmi dava sürecini başlattı.

Talepleri net: 75 bin dolar ve ismin tamamen yasaklanması

Kutusu 56 dolardan (yaklaşık 48 euro) satılan özel bölge kreminin üreticileri, açtıkları telif davasında Brad Pitt'in şirketinden şimdilik 75.000 dolardan fazla tazminat talep ediyor.

Davacı firmanın asıl büyük ve tavizsiz isteği maddi tazminat değil; Hollywood aktörünün lüks kozmetik ürünlerinin tartışmalı "Beau Domaine" adını kullanmayı küresel ölçekte tamamen bırakması. Mahkemenin, dünyaca ünlü bir aktörün lüks markası ile niş bir erkek bakım ürünü arasındaki bu "isim benzerliği" davasında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.