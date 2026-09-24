Hollywood'un ünlü oyuncusu Brad Pitt, yeni filmi “Heart of the Beast” için İspanya'da düzenlenen San Sebastián Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. 62 yaşındaki oyuncu, festivale yaklaşık 30 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte geldi.

Kırmızı halıda siyah takım elbisesiyle objektiflerin karşısına geçen Pitt'in genç görünümü dikkatlerden kaçmadı. Ines de Ramon ise yeşil elbisesiyle sevgilisine eşlik etti.

BRAD PITT’İN GENÇ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

“Heart of the Beast” filminin festival kapsamındaki gösterimi öncesinde kırmızı halıya çıkan Brad Pitt, fit görüntüsü ve tarzıyla adeta yıllara meydan okudu.

Pitt'in yanında 33 yaşındaki Ines de Ramon'un bulunması da ikilinin arasındaki yaş farkını yeniden gündeme getirdi.

30 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE POZ VERDİ

İki ay sonra 63 yaşına girecek olan Brad Pitt ile Ines de Ramon arasındaki yaş farkı yaklaşık 30 yıl. Çift, ilişkilerini bir dönem gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de son dönemde kırmızı halı ve çeşitli etkinliklerde birlikte daha sık görüntüleniyor.

San Sebastián Film Festivali'nde de yan yana poz veren ikili, gecenin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. İkilinin Dünya Kupası'ndan yansıyan görüntüleri uzun bir süre konuşulmuştu.

“HEART OF THE BEAST” İÇİN İSPANYA’DA

Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı “Heart of the Beast”, San Sebastián Uluslararası Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu.

Pitt, filmin gösterimi öncesinde düzenlenen etkinlikte sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte kırmızı halıda objektiflere poz verdi.