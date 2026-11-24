Transferde adı Beşiktaş'la da anılan Brahim Diaz'ın Real Madrid'de kalmak için anlaşmaya vardığı iddia edildi. AS gazetesinin haberine göre İspanyol kulübü, 27 yaşındaki Faslı futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek üzere el sıkıştı.

Haberde, yeni sözleşmenin Haziran 2031'e kadar süreceği belirtildi. Resmi duyurunun ise bu gece oynanacak PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi maçının ardından yapılmasının beklendiği aktarıldı.

ANLAŞMANIN ANA HATLARI YAZ BAŞINDA BELİRLENDİ

AS'ın haberinde, yaz başında ana hatları belirlenen anlaşmada görüşmelerin tamamlandığı kaydedildi. Diaz'a maddi gücü yüksek kulüplerden çeşitli teklifler geldiği ancak bu temasların ileri bir aşamaya taşınmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Arda Güler, Aurelien Tchouameni ve Thibaut Courtois'nın sözleşmelerini uzatan Real Madrid'in, Diaz'ın yanı sıra Federico Valverde ve Jude Bellingham'la da yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.