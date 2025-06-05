Fenerbahçe Sportif Direktörlük görevine son verilen Mario Branco döneminde 15 milyon Euro zarar etti. Sarı-lacivertliler, Branco’nun görev yaptığı iki sezonluk süreçte bonservis ve ki ralama bedelleri de dahil 114 milyon Euro harcadı. Bu oyuncular içerisinde Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Levent Mercan, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao gibi performansı sorgulanan isimler de yer aldı.

CİDDİ SATIŞLAR YAPILDI

Branco’nun görev süresi içinde Fenerbahçe ciddi oyuncu satışları da yaptı. Arda Güler Real Madrid’e giderken, Ferdi Kadıoğlu Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağladı. Yine Branco döneminde Altay Bayındır da Manchester United’a transfer oldu. F.Bahçe, Branco’nun görev yaptığı süreçte toplam 99 milyon Euro’luk oyuncu satışı yaptı. Bu kadar harcanan paraya karşın şampiyonluk yine gelmedi.